Rok za evaluaciju tehničkih ponuda produžen za 30 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je jednoglasno prihvatila predlog Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat, da se rok za evaluaciju tehničkih ponuda produži za 30 dana.

Vlada se, kako se navodi u saopštenju, na danas održanoj tematskoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, upoznala sa usmenom informacijom o sprovedenim aktivnostima u postupku dodjele koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat.

“Tim povodom, Vlada je jednoglasno prihvatila predlog Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat da se rok za evaluaciju tehničkih ponuda produži za 30 dana”, dodaje se u saopštenju.

Tenderska komisija će, kako se navodi, u cilju povećanja transparentnosti i kompetentnosti, u saradnji sa konsultantom Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), pribaviti dodatna mišljenja, te nakon dobijanja istih konačnu odluku dostaviti Ministarstvu saobraćaja, kako bi bila upućena Vladi na odlučivanje.

Za danas su, zbog drastične razlike u bodovanju kojim su Tenderska komisija i njen konsultant iz Svjetske banke ocijenili tehnički dio dvije prijavljene ponude, bile zakazane hitne sjednice lidera vladajuće većine i Vlade, a otkazana je za jutros predviđena sjednica Tenderske komisije, koja je trebalo da verifikuje ispadanje jednog od ponuđača, a otvori finansijsku ponudu drugog.

IFC je u subotu upozorio da će napustititi tu svoju ulogu zato što im Tenderska komisija nije dostavila informaciju o osnovu za faktičku diskvalifikaciju ponude južnokorejske kompanija Incheon International Airport Corporation.

