Rok za aerodrome produžen do 7. maja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rok za dostavljanje ponuda na tender za crnogorske aerodrome biće produžen do 7. maja, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je kazao da su tri kompanije finalisti tražile dodatno vrijeme da pripreme ponude.

“Rok za predaju finalnih obavezujućih ponuda za aerodrome se pomjera sa 5. aprila na 7. maj”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je podsjetio da smo, kada su u pitanju aerodromi, imali odlaganje sedam-osam godina, kao i da je Crna Gora bila na neformalnoj crnoj listi konsultanta za aerodrome, koji je dio Svjetske banke (SB).

“Ajde da vidimo šta te tri firme konkretno nude, da zatvorimo jedan ciklus, ako smo se već obavezali, mi kao odgovorna država moramo tako da se ponašamo prema svim investitorima”, poručio je Spajić.

On je naveo da je Vlada danas usvojila okvirni ekonomski sporazum o saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), koji je istekao je 2022. godine.

“Vraćamo se u jednu stratešku komponentu saradnje sa našim partnerima iz UAE. Proširen je opus saradnje. Sada to podrazumijeva i turizam i ugostiteljstvo, izgradnju infrastrukture, poljoprivredu, inovacije i nove tehnologije”, objasnio je Spajić i dodao da su investitori iz UAE među najvećim u Crnoj Gori.

On je rekao da su u Vladi danas imali sastanak sa predstavnicima MEDEF-a i da su raspravljali o desetak projekata koji će ići vrlo brzo. Radi se i na međudržavnom sporazumu između Crne Gori i Francuske, koji se finalizuje.

Isto je sluč̣aj sa jos četiri evropske zemlje i sa UAE.

Spajić je najavio i da će u ponedjeljak pozvati predsjednike svih primorskih opština na sastanak u Vladi, kako bi razgovarali na temu velikog projekta investitora iz UAE.

On je najavio i razgovore vezano za projekte na sjeveru Crne Gore.

Spajić je na pitanje o ulaganju kompanije Eagle Hills i preduzetnika Mohameda Alabara, odgovorio da je na pomolu vrlo važan projekat, koji bi donio velike benefite državi Crnoj Gori.

Spajić je rekao da je valorizacija Velike plaže ideja koja se razmatra, ali ima i drugih destinacija u igri.

“Jasno je jedno – zalažemo se za zajednička ulaganja sa investitorima. Nema prodaje zemljišta, sa takvim praksama smo završili. Predlažemo dugoročan zakup, jer od toga država može da ima ozbiljne koristi“, naveo je Spajić.

Od jednog velikog turističkog projekta, kakav se razmatra za Ulcinj, samo bi dividende bile dovoljne za ozbiljno unapređenje zdravstvene infrastrukture i mnoge druge projekte.

„Ako je jedan čovjek koji ponudi 20-30 milijardi EUR nepoželjan, kakva je to poruka investitorima generalno“, pitao je Spajić.

On je pozvao sve političare, koji daju neoprezne i populističke izjave, da se suzdrže od toga.

„Država Emirati stoji iza ove priče. Države ne žele da garantuju za korupcionaške i sumnjive priče“, dodao je Spajić.

On je, govoreći o izboru direktora Morskog dobra, kazao da postoje procedure.

“Očekujemo vrlo brzo imenovanje. Koliko razumijem, biće više kandidata i obrazloženje zašto je jedan kandidat superioran u odnosu na druge”, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS