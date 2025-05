Rinot: Crnu Goru će ove godine posjetiti više od 200 hiljada turista iz Izraela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnu Goru će ove godine posjetiti više od 200 hiljada turista iz Izraela, saopštio je počasni crnogorski konzul u Izraelu, Nimrod Rinot.

Iz Jevrejske zajednice u Crnoj Gori su kazali da prema zvaničnim podacima najviše turističkih letove koje u Crnu Goru stiže iz jedne države su iz Izraela, dok su ukupnom broju turisti iz te zemlje na drugom mjestu, odmah iza onih koji stižu iz Srbije.

Kako su naveli, samo 18. maja, što je daleko od špica sezone, na Aerodrom u Tivtu sletjelo je čak sedam direktnih letova iz Izraela.

“Ove godine će broj turista iz Izraela u Crnu Goru premašiti 200 hiljada. Takođe, broj izraelskih investitora će se značajno povećati. Posvećeni smo jačanju turizma u Crnoj Gori, koji je glavni izvor prihoda crnogorske ekonomije”, naveo je Rinot.

Iz Jevrejske zajednice su rekli da su ponosni na broj turista iz Izraela koji se svake godine uvećava.

“Zadovoljstvo nam je što možemo da ugostimo brojne izraelske turiste. Crna Gora je prelijepa zemlja i odličan domaćin za sve izraelske turiste. To nas izuzetno raduje”, poručio je vrhovni rabin Crne Gore Ari Edelkopf.

