Restoranu Troglava uručen Halal friendly sertifikat

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, prisustvovao je uručenju Halal friendly sertifikata restoranu Troglava, koji posluje u sklopu ski centra Skijališta Crne Gore – Kolašin 1600.

Iz Ministarstva je saopšteno da je sertifikat dodijelila Agencija za sertificiranje halal kvalitete iz Bosne i Hercegovine (BiH), koja u Crnoj Gori obavlja te poslove na osnovu ugovora sa Islamskom zajednicom u Crnoj Gori.

“Izuzetno sam zadovoljan zbog činjenice da je ski centar Kolašin 1600 od danas bogatiji za još jedan sertifikovani standard – Halal friendly sertifikat, čime je obogatio svoju i cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore i otvorio vrata za izuzetno brojno, rastuće i po kupovnoj moći veoma potentno emitivno turističko tržište, teško blizu 300 milijardi USD”, naveo je Ibrahimović na svečanosti povodom uručenja sertifikata.

Udio putnika u globalnim putovanjima, kojima je ovaj standard važan, je veoma visok i bilježi snažan rast, posebno u zemljama regiona, zbog čega su sve značajnije turističke destinacije prepoznale njegovu važnost i poodmakle u procesu sertifikacije svoje turističke ponude.

Veoma je važno da i turistička privreda u Crnoj Gori prepozna značaj Halal sertifikata i svoje poslovanje prilagodi tim veoma zahtjevnim standardima.

“Raduje me da je ski centar Kolašin 1600 prepoznao prednosti koje ovaj standard nudi i vjerujem da će vrlo brzo osjetiti i direktne poslovne efekte, posebno ako uzmemo u obzir strukturu gostiju u ovom skijaškom centru”, poručio je Ibrahimović.

