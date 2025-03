Rekordni poslovni rezultati Air Montenegra u februaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro zabilježio je odlične poslovne rezultate u februaru, ostvarivši znatno povećanje broja letova, putnika i prihoda u poređenju sa istim prošlogodišnjim mjesecom.

Iz kompanije je saopšteno da je crnogorski nacionalni avio-prevoznik u februaru realizovao ukupno 282 leta, što predstavlja povećanje od 27,5 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

“Avionima Air Montenegra prošlog mjeseca je putovalo 23,65 hiljade putnika, što je rast od 50 odsto. Popunjenost putničke kabine u februaru je iznosila 73 odsto i 30 odsto je veća u odnosu na isti period prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Prihodi kompanije u februaru su, kako se precizira, bili 455 hiljada EUR ili 39 odsto veći nego u istom mjesecu prošle godine.

“Postignuti rezultati predstavljaju značajan korak naprijed u poslovanju Air Montenegra i potvrđuju uspješnost strateških odluka. Air Montenegro ostaje posvećen daljem rastu i poboljšanju svojih usluga, u cilju pružanja najboljeg iskustva putnicima”, poručili su iz kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS