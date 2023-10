Regionu treba brži razvoj da ne bi izgubio mlađu populaciju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Revitalizacija odnosa i brže evrointegracije zemalja u regionu biće ključne za razvoj Zapadnog Balkana, a region se može približiti Evropskoj uniji tako što će raditi na unapređenju vladavine prava i makroekonomske stabilnosti, ocijenjeno je na CORE Days konferenciji.

Na konferenciji održanoj u Kotoru saopšteno je da bi jačanje povjerenja u institucije i očuvanje životne sredine doprinijelo boljem životnom standardu. To bi, kako se dodaje, omogućilo mladima da ostanu i žive u svojim zemljama.

Na konferenciji koju je organizovao NALED, u saradnji sa drugim članovima Core Partnerstva, a uz podršku švedske Vlade (Sida) i Njemačke razvojne saradnje (GIZ), predstavljen je prvi regionalni indeks koji ocjenjuje uslove za održivi razvoj i poredi ekonomije u regionu, kako bi im pomogao da poprave svoje poslovno okruženje.

Direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u, Dušan Vasiljević, prilikom predstavljanja izvještaja, kazao je da Hrvatska zauzima prvo mjesto sa 57,7 poena, slijedi Srbija sa 51,5 koju u stopu prate Albanija i Crna Gora na trećem i četvrtom mjestu 50,7, a slijede Sjeverna Makedonija 48,1, Kosovo 46,9 i Bosna i Hercegovina 43,9.

„Umjesto da gledamo samo ukupan rang, vrijednost ovog Indeksa je da prepoznamo da nijedna privreda ne vodi u svim oblastima. Indeks pomaže liderima da se fokusiraju na oblasti u kojima leži prilika za najveća unapređenja. Odgovorom na izazove u pogledu konkurentnosti, upravljanja, održivosti i trgovinske integracije, region bi mogao da otključa svoj stvarni potencijal i pomjeri se bliže životnom standardu EU građana“, rekao je Vasiljević.

Koliko i kakvu podršku zemlje članice mogu dobiti od Evropske unije govori podatak da je Hrvatska, tokom pandemije dobila 700 miliona EUR pomoći, a Srbija gotovo devet puta manje (78,5). Ali nije suština samo u novcu, već u vrijednostima, standardima i kvalitetu života koji EU obezbjeđuje svojim građanima, a koje ni sama ne promoviše dovoljno, zbog čega argumenti poput ovog, često ostanu nevidljivi za javnost.

Politički analitičar Boško Jakšić kazao je da je tačno da je pitanje proširenja postalo bitno od rata u Ukrajini, javila se potreba za jačom i ujedinjenom Evropom.

„Francuski predsjednik Emmanuel Macron je saopštio da, prije proširenja, EU mora prvo samu sebe da reformiše. Imajući u vidu tromost briselske birokratije, taj proces će potrajati, a tek će onda doći na red razgovor o priključivanju novih članica. Taj period biće propuštena šansa ukoliko naše zemlje to vrijeme ne iskoriste da urade sve pripremne radnje, kako bi bile spremne kada trenutak proširenja dođe“, rekao je Jakšić tokom panel diskusije Zapadni Balkan između rata u Ukrajini, Evropske unije i izbora u Americi 2024, koji je organizovan uz podršku Fondacije Konrad-Adenauer-Stiftung.

Jedan od ciljeva Partnerstva za konkurentni region, koje trenutno broji više od 20 organizacija iz sedam ekonomija, je razmjena iskustava i sprovođenje regionalnih inicijativa i reformi. To je u prošlosti dovelo do uvođenja elektronskih građevinskih dozvola, onlajn registracije sezonskih radnika i unapređenja inspekcijskog nadzora.

Ovog puta učesnici su imali priliku da kroz niz panela razgovaraju o neophodnim narednim koracima za uređenje poslovnog okruženja, kao što su rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i ozakonjenja nelegalnih objekata, osnaživanje vidljivosti naučnih institucija i razvoj inovacija na lokalu, uređenje sistema javnih nabavki kroz uvođenje socijalnih i zelenih kriterijuma i uvođenje održivih načina poslovanja kroz ESG standard koji propisuje EU.

