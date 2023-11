Reforme ključne za podršku EU kroz Plan rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reforme u Crnoj Gori ključne su za podršku Evropske unije (EU) kroz Plan rasta za Zapadni Balkan, poručeno je na sastanku Nadglednog odbora Instrumenta pretpristupne podrške (IPA), koji je danas održan u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je saopšteno da novi Plan rasta predviđa dvostruko uvećanje sredstva EU za države u procesu pristupanja tokom narednom četvorogodišnjeg perioda.

Kako je saopšteno, od Crne Gore se u narednom periodu očekuje puna posvećenost sprovođenju reformi, naročito u oblastima vladavine prava, jačanja administrativnih kapaciteta i strateškog planiranja, kako bi država mogla da iskoristi dostupna sredstva.

Državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Božović je kazao da je Plan rasta za Zapadni Balkan usko povezan sa reformskim procesima koje ova Vlada planira da preduzme.

„Odlučni smo da reforme u oblasti vladavine prava postavimo kao glavni prioritet kako bismo u najskorijem roku stvorili uslove za postepeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja,“ naglasio je Božović.

Kako je istakao, kroz Instrument pretpristupne podrške Evropske unije biće finansirani važni infrastrukturni projekti.

„Zahvaljujući ovoj podršci, Crna Gora će, između ostalog, dobiti novu zgradu za Klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, zatvorsku bolnicu i nove objekte u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, rekonstruisane sudove širom Crne Gore, kao i mrežu novih mikrobioloških laboratorija, što će značajno uticati na kvalitet života građana“, kazao je Božović.

On je naveo da je, u okviru finansijskog sporazuma IPA 2021, Crna Gora od EU dobila blizu 34 miliona EUR bespovratnih sredstava za podršku u oblastima saobraćaja, životne sredine i poljoprivrede.

Kako je Božović dodao, EU je kroz finansijski sporazum IPA 2022 izdvojila preko 37 miliona EUR za podršku daljim reformama u javnoj upravi i integrisanom upravljanju granicom.

Prema njegovim riječima, od naredne do 2027. godine Crna Gora će se fokusirati na pripremu projekata u oblasti zaštite životne sredine i zapošljavanja i socijalne politike.

Šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Majkl Miler, je istakao da novi Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja strateški pomak u pogledu načina na koji se pretpristupna podrška dodjeljuje državama kandidatima za članstvo u EU.

„Plan promoviše ideju pristupanja jedinstvenom tržistu EU i prije članstva u Uniji, a istovremeno podstiče ekonomsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta“, rekao je Miler.

On je istakao neophodnost ispunjavanja privremenih mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24, čime bi Crna Gora kreirala preduslove za početak zatvaranja preostalih poglavlja i ubrzala svoj put ka članstvu EU.

Objašnjavajući novi strateški pristup, Miler je naglasio je da je novi Plan rasta fokusiran na reforme, posebno u oblasti vladavine prava, pa je potrebno da se sredstva iz fondova EU iskoriste da se ubrzaju reformski procesi.

„Ono što je posebno važno je da se kroz novi Plan rasta udvostručuju sredstva za period od 2024-2027, a na vašim institucijama je da nađu način da taj novac maksimalno iskoriste. Zato je potrebno da strateški planirate i usredsredite se na jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta javne uprave”, istakao je Miler.

Kako je dodao, posebna pažnja treba da bude usmjerena na upravljanje programima i efikasno sprovođenje operativnih i finansijskih kontrola.

“Na sastanku je pohvaljen dosadašnji napredak u korišćenju fondova EU i realizacije projekata koji se iz njih finansiraju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zaključeno je da je neophodno jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta u javnoj upravi za potrebe strateškog planiranja, pripreme zrelih projekata i uspješnog korišćenja EU sredstava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS