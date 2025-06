Reforme ključne za osiguranje efikasne mobilnosti i logistike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reforme u drumskom transportu su ključne za osiguranje efikasne mobilnosti i logistike, ali i za unapređenje ekonomske stabilnosti i bezbjednosti na putevima, ocijenjeno je na okruglom stolu pod nazivom Drumski transport u savremenim uslovima poslovanja.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić kazala je da je taj skup prilika da se, kroz dijalog između privrede, institucija i međunarodnih partnera, sagledaju ključna pitanja i pravci razvoja sektora drumskog transporta.

Okrugli sto je organizovala PKCG, u okviru predsjedavanja Asocijacijom balkanskih komora.

“Privredna komora prepoznaje drumski transport kao ključnu komponentu nacionalne i međunarodne logističke infrastrukture. Aktivno doprinosimo unapređenju ovog sektora kroz različite aktivnosti, među kojima su najznačajnije Usklađivanje redova vožnje, Obuke i sertifikacija i Izdavanje TIR i ATA karneta”, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila da je Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju PKCG, koji je akreditovala Međunarodna organizacija za drumski saobraćaj (IRU), osnovan 2017. godine, te da pruža obuke za vozače i menadžere u prevozu, kao i polaganje ispita za sticanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti.

“Vozači koji dobiju sertifikat (KOD95) mogu da voze u svim državama članicama Međunarodnog transportnog foruma (ITF) koji čini 59 država. Do danas smo organizovali 321 obuku za 4,9 hiljada kandidata”, rekla je Drakić.

Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, zahvalila je PKCG na organizaciji događaja i ulozi koju, kao predsjedavajuća Asocijacije balkanskih komora, ove godine aktivno preuzima u podsticanju regionalne saradnje i razmjeni stručnih i praktičnih znanja.

Ona je kazala da je zadovoljna što skupu prisustvuje direktor za sertifikaciju i standarde IRU, Patrick Philipp, što potvrđuje značaj teme i podršku reformama koje Crna Gora sprovodi u sektoru transporta.

“Drumski saobraćaj nije samo sredstvo povezivanja – on je ključni oslonac naše ekonomije. Njime se ne prenose samo roba i ljudi, već i znanje, inovacije i pospješuje međusobna saradnja. Uprkos toj ulozi, suočavamo se sa izazovima koji zahtijevaju modernizaciju – kako kroz efikasnije upravljanje, tako i kroz digitalizaciju i usklađivanje sa evropskim standardima“, rekla je Vukićević.

Ona je zato posebno pozdravila inicijativu PKCG na realizaciji pilot projekta elektronskog tovarnog lista – eCMR.

„Uvođenje ovog sistema ne samo da predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji transportnih i logističkih procesa, već i doprinosi većoj transparentnosti i efikasnosti, olakšava poslovanje, te otvara vrata punoj integraciji sa evropskim i međunarodnim praksama”, kazala je Vukićević.

Ona je dodala da Ministarstvo saobraćaja prepoznaje značaj ovog projekta i daje mu punu podršku.

Philipp je naveo da su reforme u drumskom transportu ključne za osiguranje efikasne mobilnosti i logistike, ali i za unapređenje ekonomske stabilnosti i bezbjednosti na putevima.

On se posebno osvrnuo na profesionalizaciju sektora i digitalizaciju kroz uvođenje e-CMR sistema.

Philipp je takođe istakao da manjak kvalifikovanih profesionalnih vozača i nepovoljna starosna struktura predstavljaju ozbiljan izazov u mnogim zemljama.

“Ako ne preduzmemo odlučne korake kako bismo osigurali zamjenu starijih vozača, nestašica kadra će se u narednim godinama samo produbljivati”, rekao je Philipp, dodajući da je u Evropi čak 30 odsto vozača starije od 55 godina, dok je udio mladih ispod 25 godina gotovo zanemarljiv.

On je naglasio i važnost digitalizacije kroz elektronski tovarni list (e-CMR), koji omogućava veću transparentnost, efikasnost i bezbjednost u transportu robe.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se, zbog koraka koje preduzima u oblasti reformi transporta, kreće u dobrom pravcu i služi kao pozitivan primjer u regionu.

“Pozivam sve donosioce odluka da reforme posmatraju sistemski, sa političkom voljom, preciznom dijagnozom sektora i koordinisanom implementacijom. Reforma drumskog prevoza nije samo tehnički zadatak, to je strateški potez za unapređenje bezbjednosti, trgovine i održivog razvoja “, rekao je Philipp.

Drakić je uručila zahvalnicu Privredne komore Philippu, za njegov izuzetan doprinos i dugogodišnju uspješnu saradnju.

Profesor Velibor Peulić govorio je o ključnim faktorima koji trenutno oblikuju drumski transport u Crnoj Gori.

“Drumski transport u Crnoj Gori predstavlja nezamjenjiv stub nacionalne logistike, kako zbog strateškog geografskog položaja, tako i zbog njegove ključne uloge u povezivanju zemlje sa regionalnim i evropskim tržištima. Upravo zato, sektor drumskog prevoza nosi ogroman potencijal, ali i odgovornost da se prilagodi savremenim uslovima poslovanja”, kazao je Peulić.

On je posebno istakao značaj implementacije e-CMR protokola i eFTI standarda, koji Crnoj Gori omogućavaju ulazak u novu fazu razvoja logistike, koja se zasniva na digitalnoj dokumentaciji, automatizaciji procesa i transparentnijoj razmjeni podataka između svih učesnika u lancu snabdijevanja.

„Crna Gora ima realan potencijal da postane model moderne, digitalizovane i održive logistike na Zapadnom Balkanu. Uslov za to je snažnije povezivanje privatnog sektora, države i međunarodnih aktera kroz strateške projekte i reforme“, kazao je Peulić.

Programer Željko Bajšanski demonstrirao je e-platformu koja je još u razvoju, a odnosi se na kreiranje elektronskog CMR-a.

Prema njegovim riječima, u okviru ove platforme su svi učesnici procesa vidljivi, što olakšava međusobnu razmjenu podataka.

”Platforma integriše vještačku inteligenciju koja može da se iskoristi za kreiranje CMR dokumenta putem glasa”, rekao je Bajšanski.

Na skupu je ocijenjeno da bez dijaloga između institucija, privrede i stručne zajednice nema istinskog napretka, a reforme u drumskom transportu nijesu samo tehničke, one su suštinske za ekonomsku otpornost, sigurnost i konkurentnost naše zemlje.

