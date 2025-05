Reforme CBCG doprinose dugoročnoj ekonomskoj otpornosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reforme koje Centralna banka (CBCG) sprovodi daće snažan podsticaj inkluzivnom rastu, integraciji u evropsku ekonomiju i dugoročnoj ekonomskoj otpornosti, ocijenila je guvernerka vrhovne monetarne institucije, Irena Radović.

Ona je na međunarodnoj konferenciji MICEB 2025 – Oblikovanje održivih ekonomija: Put ka članstvu u EU, koja je počela danas u Budvi, predstavila ključne aktivnosti CBCG na planu približavanja te institucije Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) i podrške ukupnom procesu evropskih integracija Crne Gore.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, navela da su održivost i digitalna transformacija komplementarni stubovi ekonomskog razvoja, te da CBCG svoju misiju temelji na izgradnji otporne, inkluzivne i održivo orjentisane finansijske institucije koja teži integraciji u Evropski sistem centralnih banaka.

„Jedan od reformskih koraka koje smo načinili u ovom pravcu je pristupanje Crne Gore SEPA sistemu, koje će uskoro našim građanima i privrednicima donijeti konkretne benefite u vidu efikasnijih, sigurnijih i cjenovno povoljnijih transakcija“, kazala je Radović.

Ona je dodala i da CBCG sprovodi intenzivne aktivnosti na planu uspostavljanja nacionalnog sistema instant plaćanja kroz evropski TIPS klon, što će direktno doprinijeti podizanju kvaliteta usluga na nivo standarda EU i snažnijoj integraciji u evropski finansijski prostor.

Prema ažuriranim procjenama prezentovanim na konferenciji, direktni godišnji efekti SEPA integracije su značajni, uključujući uštede u platnom prometu, povećanje stranih direktnih investicija, unapređenje digitalne uključenosti i konkurentnosti u izvozu i turizmu.

„SEPA i TIPS nijesu samo tehnička rješenja, već strateške poluge za inkluzivan rast i konvergenciju sa EU“, rekla je Radović.

Ona je navela i da bi, prema analizama CBCG, puna primjena ovih reformi mogla donijeti godišnju korist od oko 160 miliona EUR, što predstavlja 2,3 odsto crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“CBCG procjenjuje da bi potpuna implementacija ovih reformi mogla povećati dohodak po stanovniku za 2,58 hiljada EUR u narednih deset godina, te smanjiti ekonomski jaz u dohotku po stanovniku EU za preko 11 procentnih poena”, navodi se u saopštenju.

U okviru konferencije, Radović se sastala sa profesorom Džejmsom Robinsonom, prošlogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju, koji je ovu prestižnu nagradu dobio za istraživanja o integritetu, inkluziji i nezavisnosti institucija i njihovom uticaju na ekonomski prosperitet.

Tokom razgovora, razmijenjena su mišljenja o uticaju geoekonomske fragmentacije na Crnu Goru i značaju nezavisnih i inkluzivnih institucija kao temelja održivog ekonomskog razvoja i otpornosti.

Robinson je rekao da su inkluzivne i snažne institucije ključne za dugoročni prosperitet, te da Crna Gora ima snažan potencijal da u tom dijelu istraje u skladu sa EU standardima. Obostrano je prepoznata važnost institucionalnih reformi za ubrzanje ekonomskog rasta Crne Gore i smanjenje ekonomskih nejednakosti.

CBCG je jedan od pokrovitelja prestižne Međunarodne konferencije MICEB 2025, koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa stranim partnerima povodom 65 godina svog postojanja.

Događaj je okupio vodeće stručnjake akademske zajednice, biznisa i javnih institucija, sa ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti održivog ekonomskog razvoja i reformskih procesa za članstvo u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS