Redžepagić i Radović dobitnice priznanja PRO PR Globe Awards

Zagreb, (MINA-BUSINESS) – Vlasnica PR agencije OR, Nina Redžepagić i rukovoditeljka marketinga, PR-a i korisničkog iskustva, Novi Volvox, Slađana Radović dobitnice su priznanja PRO PR Globr Awards.

Priznanja će biti dodijeljena 15. marta naredne godine u hotelu Mona Plaza u Beogradu, gdje se održava i 21. jubilarno izdanje međunarodne PRO PR konferencije.

Ovogodišnjih 25 laureata PRO PR GLOBE Awards dolazi iz 15 zemalja te će im biti uručena unikatna umjetnička djela Akademije umjetnosti Novog Sada, Univerziteta u Novom Sadu.

Osim njih, priznanje su osvojili iz Slovenije PR menadžer u Porsche Slovenija Sabrina Pečelin, upravna direktorica o28 komunikacijske grupe Alenka Vidic Praprotnik i direktor korporativnih komunikacija i održivosti u A1 Slovenija i A1 Srbija, Blaž Ferenc, a iz Velike Britanije izvršna direktorica promjena i inovacija London Borough of Merton Polly Cziok i direktorica sektora za publiku, komercijalu i digital u Muzeju Viktorija i Alberta Sophie Brendel.

Priznanje su iz Srbije dobile izvršna direktorica i suosnivačica Chapter 4 Milena Avramović Bjelica, komunikaciona menadžerka Beogradske filharmonije Jelena Milašinović, vlasnica Kontakta PR Suzana Miličić i direktorica FromA Consulting Ltd Andrea Brbaklić.

Iz Hrvatske su nagrađeni generalni direktor regije Jugoistočne Europe Grayling Robert Škunca i rukovodioc korporativnih komunikacija Erste bank Croatia Dario Gabrić, a iz Italije glavna direktorica marketinga i direktorica korporativnih komunikacija u zemlji Axpo Italia, Alicia Matilda Lubrani.

Iz Bosne i Hercegovine su nagrađeni rukovodilac marketinga i komunikacija, ASA OSiguranja Nedžad Džudža i rukovoditeljka marketinga Klika i Latifa Imamović, iz Sjeverne Makedonije rukovoditeljka odjeljenja marketinga i PR-a Stopanske banke Skopje Ratka Tiricovska, iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) docent za odnose s javnošću na Unigverzitetu Penn State, LaShonda L. Eaddy i glavni direktor za komunikacije AppHarvest, Travis Parman.

Nagradu su dobili iz Južne Afrike partner i generalni direktor Razor PR Dustin Chick, iz Ukrajine direktor Bayka.agency Sergii Bidenko, a iz Irana stručnjak za odnose s javnošću i komunikaciju Power Distribution Company, Tabriz, Mina Nazari.

Iz Rumunije nagrađena je predsjednica Foruma za međunarodnu komunikacija Dana Oancea, iz Španije rukovodilac odjeljenja marketinga Revestech Rafa Llopis, te iz Mađarske, suosnivačica Uniomedia PR agencije Zsófia Balatoni.

PRO PR GLOBE Awards jedini je program nagrađivanja pojedinaca, koji svojim radom doprinose boljoj percepciji pozicioniranja profesije odnosa s javnošću na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Fokusiran je na pojedince, a ne na projekte.

“Priznanje se dodjeluje u sklopu javno dostupnog pravilnika. Bivši dobitnici nominuju buduće a komitet, koje uključuje bivše dobitnike ovog priznanja te članove organizacionog odbora, odlučuje o dobitnicima na osnovu podataka prikupljenih nakon postupka nominacije, što uključuje pregled biografije, medijske objave i druge relevantne javne izvore informacija koje mogu potvrditi vjerodostojnost i stručnost kandidata u procesu nominacije i odabira za PRO PR GLOBE Awards”, navodi se u saopštenju.

Od 2017. godine, PRO PR GLOBE Awards jedini je program dodjele priznanja u kojem pobjednike nominuju i četiri svjetska komunikaciona udruženja Međunarodno udruženje za odnose s javnošću /International Public Relations Association/ (IPRA), Međunarodna organizacija za komunikaciono savjetovanje /International Communication Consulting Organisation/ (ICCO), Udruženje za odnose s javnošću i komunikaciju /The Public Relations and Communications Association/ (PRCA) i Ovlašćeni institut za odnose s javnošću /Chartered Institute of Public Relations/ (CIPR).

U sklopu PRO PR GLOBE Awards, dodijeliće se tradicionalno i priznanja PRO PR Vision City, PRO PR Vision Manager i Infigo Award za poseban doprinos razvoju upravljanja komunikacijama a dobitnici će biti objavljeni 7. novembra.

