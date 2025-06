Rebalansom se otvara prostor za finansiranje preostalih dionica auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rebalansom ovogodišnjeg budžeta otvara se prostor za početak finansiranja preostalih dionica auto-puta Bar-Boljare, a ne samo one od Mateševa do Andrijevice, kao i za gradnju hotela Lokanda na Cetinju, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Vlada je ove sedmice usvojila rebalans budžeta i uputila ga poslanicima na usvajanje, uz obrazloženje potrebe tehničkog usaglašavanja zbog izmjene uredbe o državnim organima, s obzirom na to da je nedavno došlo do spajanja i formiranja novih ministarstava.

Iz ASP su kazali da je budžetom za ovu godinu definisano da se projekat izgradnje auto-puta Bar-Boljare, odnosno dionice Mateševo-Andrijevica, Jadransko-jonskog autopua i brzih saobraćajnica finansira iz kapitalnog budžeta. Sredstva su opredijeljena kod Uprave za saobraćaj, dok Monteput realizuje projekat.

„Predloženim rebalansom sada se predviđa da se iz kapitalnog budžeta finansiraju projekti izgradnje preostalih dionica autoputa, Jadransko-jonskog autoputa i brzih saobraćajnica. Rebalansom se zadržava odredba da se troškovi izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica kod Uprave za saobraćaj mogu finansirati iz prihoda ostvarenih po osnovu takozvanog ekonomskog državljanstva“, rekli su iz ASP.

Oni su dodali da je to novac prihodovan od prodaje crnogorskog pasoša stranim državljanima.

„Rebalansom je predviđen i izdatak za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, koji je Prijestonica Cetinje potpisala sa privatnim partnerom za izgradnju hotela Lokanda sa podzemnom garažom i parternim uređenjem Trga umjetnika“, navodi se u saopštenju.

Projekat se realizuje preko društva posebne namjene koje osniva privatni partner, a kofinansiranje javnog partnera se obavlja iz sredstava kapitalnog budžeta Ministarstva javnih radova namijenjenih za razvojne projekte Prijestonice.

Rebalansom je za taj trošak opredijeljeno 800 hiljada EUR u ovoj godini.

Prijestonica Cetinje je sa hercegnovskom firmom Talija Company zaključila ugovor o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju hotela Lokanda sa podzemnom garažom i parternim uređenjem Trga umjetnika.

„Tada je objavljeno da se radi o prvom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu zaključenim po novom Zakonu o javno-privatnom partnerstvu. Period realizacije investicije je 30 mjeseci i podrazumijeva izradu projektne i tehničke dokumentacije, najduže šest mjeseci od zaključenja ugovora, i izvođenje radova, najduže 24 mjeseca od izrade projektne i tehničke dokumentacije“, rekli su iz ASP.

Na dan kada se dobije pisana saglasnosti javnog partnera počinje period operativnog poslovanja i traje 30 godina.

Hotel bi trebalo da ima 48 ležajeva, parking garaža 130 mjesta, a investicija je procijenjena na oko 14 miliona EUR.

