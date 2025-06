Realizovaće seriju čarter letova iz više francuskih gradova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ovog ljeta biće realizovana serija čarter letova iz više francuskih gradova ka Crnoj Gori, saopštila je direktor aerodroma u Kaenu i Deauvillu, Maryline Haize-Hagron, na sastanku sa ministrom turizma Simonidom Kordić.

Iz Ministarstva turizma su kazali da su među planiranim destinacijama i gradovi u regiji Normandija, što predstavlja značajan iskorak u jačanju avio-veza sa sjeverom Francuske.

Na sastanku koji je organizovan tokom poslovnog foruma crnogorskih i francuskih privrednika u okviru manifestacije Dani Crne Gore u Normandiji, dogovoreno je i da se u saradnji sa relevantnim partnerima razradi model koji bi omogućio produženje tih letova tokom cijele godine, sa ciljem stvaranja održive i stabilne avio-povezanosti.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Kordić predvodila delegaciju Vlade i Privredne komore Crne (PKCG) na Biznis forumu u Kaenu, u okviru manifestacije Dani Crne Gore u Normandiji i da se tom prilikom sastala sa predsjednikom te francuske regije, ali i predstavnicima njene privrede i obrazovnih institucija.

Kordić je obišla i jednu od vodećih srednjih ugostiteljskih škola u Normandiji “Francois Rabelais”, gdje je postignut dogovor o uspostavljanju konkretne saradnje sa srodnim školama iz Crne Gore, prvenstveno iz Budve i Podgorice. Saradnja će obuhvatiti razmjenu učenika, stručno usavršavanje, organizaciju praksi i zajedničke projekte.

Kordić je sa predsjednikom regije Normandija Herve Morin, i potpredsjednicima zaduženim za turizam i investicije razgovarala o mogućnostima osmišljavanja novih turističkih ruta koje bi povezivale Crnu Goru i sjever Francuske, kao i o potencijalima za ulaganja, naročito kada je riječ o MICE i zdravstvenom turizmu.

Poseban fokus bio je na inovativnim i održivim projektima koji bi doprinijeli razvoju specijalizovanih vidova turizma i produženju sezone.

„Ministarstvo turizma nastaviće da snažno podržava ovakve inicijative, koje doprinose strateškom pozicioniranju Crne Gore kao destinacije dostupne tokom cijele godine, ali i kao partnera spremnog za konkretnu i dugoročnu međunarodnu saradnju“, navodi se u saopštenju.

