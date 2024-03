Realizacijom dva programa do veće zaposlenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) objavio je konkurse za realizaciju dva programa, koja bi trebalo da doprinesu povećanju zaposlenosti osoba sa njegove evidencije.

Objavljeni su konkursi za realizaciju programa Osposobljavanje za samostalan rad i Podsticaji za zapošljavanje.

Realizacija programa Osposobljavanje za samostalan rad treba da doprinese povećanju zapošljivosti i zaposlenosti 230 osoba sa evidencije Zavoda sa stečenim trećim ili četvrtim nivoom obrazovanja, kojima je nedostatak radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije nivoa obrazovanja prepreka u zapošljavanju.

Program će se sprovoditi u saradnji sa poslodavcima, u trajanju od devet mjeseci.

“Realizacijom programa, učesnici će steći radno iskustvo i unaprijediti znanja, vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu”, objasnili su iz ZZZ.

Raspoloživa sredstva za finansiranje ovog programa iznose 784 hiljade EUR, od čega se 70 odsto opredijeljuje za finansiranje programa osposobljavanja izvođačima iz privatnog sektora, a 30 odsto onima iz javnog sektora.

Zavod će finansijski podržati realizaciju programa u trajanju od šest mjeseci. Učešće Zavoda u finansiranju programa zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou iznosi 568,07 EUR po učesniku.

Minimalna finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa na nivou jednog izvođača je 3,4 hiljade EUR, a maksimalna 34,08 hiljada EUR.

Finansijsko učešće izvođača u realizaciji programa, u trajanju od tri mjeseca, na nivou mjesečnog učešća Zavoda po učesniku programa, iznosi 1,7 hiljada EUR.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 18. april ove godine.

Kada je riječ o drugom konkursu, realizacija programa Podsticaji za zapošljavanje treba da doprinese povećanju zaposlenosti 22 nezaposlene osobe koje su na evidenciji Zavoda najkraće godinu, zatim osoba sa ili bez završene osnovne škole, onih sa 50 i više godina života, korisnika materijalnog obezbjeđenja i pripadnika RE populacije.

Program se realizuje kroz finansijski podsticaj.

Javni konkurs biće otvoren do potrošnje finansijskih sredstava opredjeljenih za sprovođenje tog programa, a najkasnije do 30. septembra ove godine.

Raspoloživa sredstva za finansiranje programa iznose 100 hiljada EUR.

Program će se realizovati u najkraćem trajanju od godinu, od čega osam mjeseci uz finansijsku podršku Zavoda za najviše dva učesnika kod jednog izvođača programa.

Izvođač programa je u obavezi da finansijski učestvuje u realizaciji programa za preostala četiri mjeseca, u iznosu koji ne može biti manji od mjesečnog učešća Zavoda po učesniku programa.

Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa na mjesečnom nivou iznosi do 568,07 EUR po učesniku.

Učešće Zavoda u finansiranju pograma za vrijeme njegovog trajanja ne može prelaziti iznos od 4,54 hiljade EUR po učesniku programa.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje ovih programa kao državnu pomoć male vrijednosti, takozvanu de minimis pomoć.

Više detalja o uslovima i načinu podnošenja zahtjeva vezano sa oba programa, može se naći na sajtu Zavoda.

