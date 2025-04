RB: Fokus na podršci IPARD projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Razvojne banke (RB) opredijeljen je da i ove godine stavi fokus na podršku IPARD projektima, saopštili su njeni predstavnici i dodali da za to već postoji veliko interesovanje.

„Nadamo se da ćemo i kroz poziv IPARD III programa podržati veliki broj poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća koja posluju u ruralnim područjima“, rekli su agenciji Mina-business predstavnici Razvojne banke.

Oni su dodali da je Investiciono-razvojni fond, čiji je pravni sljedbenik Razvojna banka, samo prošle godine kroz IPARD realizovao 139 projekata u iznosu od 8,5 miliona EUR, što je 105 projekata i 30 odsto više opredijeljenih sredstava u odnosu na 2023. godinu. IRF je u periodu od 2015. do prošle godine kroz IPARD program realizovao 553 plasmana u iznosu od preko 40 miliona EUR.

Iz RB su saopštili da je IPARD projekat od ključne važnosti za crnogorsku privredu, jer omogućava bespovratna sredstva i povoljne kreditne linije za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

„Kroz te programe, poljoprivrednici i preduzetnici mogu modernizovati proizvodnju, povećati konkurentnost i uskladiti poslovanje sa standardima EU, što otvara vrata novim tržištima“, rekli su iz RB.

Razvojna banka je, prema riječima njenih predstavnika, fokusirana na IPARD, jer prepoznaje njegov potencijal da podstakne održiv ekonomski rast, stvori nova radna mjesta i smanji zavisnost od uvoza poljoprivrednih proizvoda.

„Najveći doprinos IPARD projekta je modernizacija i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja kroz investicije koje povećavaju produktivnost, konkurentnost i održivost sektora. Dobija se pristup bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima za tehnološku modernizaciju, unapređenje kvaliteta i standarda, kao i održivu proizvodnju“, naveli su iz RB.

Oni su podsjetili da je RB je tradicionalni partner IPARD programa i da ima uspješnu dugogodišnju saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se, prije svega, ogleda u podršci projektima.

„Za sve poljoprivredne proizvođače i preduzeća koja učestvuju u programu grant šema IPARD Ministarstva poljoprivrede, definisali smo stimulativne uslove finansiranja. Konkretno, naša ponuda se odnosi na kreditnu liniju IPARD za razvoj poljoprivrede koja obezbjeđuje povoljne uslove finansiranja sa kamatnom stopom od četiri odsto fiksno i rokove povraćaja do 12 godina uz grejs period i do četiri godine zavisno od kompleksnosti projekta koji se finansira“, rekli su iz RB.

Krediti su, kako je saopšteno, namijenjeni podršci poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima u skladu sa pozivom resornog Ministarstva.

„Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji mogu biti poljoprivredni proizvođači, mikro, mala i srednja preduzeća koji su od Ministarstva poljoprivrede dobili rješenje da su korisnici IPARD projekta“, objasnili su iz RB.

Oni su dodali da su u prethodnom periodu nastojali da učine dostupnijim sredstva poljoprivrednim proizvođačima i olakšaju njihovo prikupljanje.

„Obezbijedili smo uslove da za IPARD program pojednostavimo procedure za odobrenje kreditnih sredstava, u cilju njihovog što većeg iskorišćavanja. Kreirali smo sistem u kojem se najveći dio dokumentacije preuzima od Ministarstva poljoprivrede i na taj način olakšali njeno prikupljanje“, kazali su iz RB.

Oni su precizirali da svi potencijalni klijenti moraju imati potpisan ugovor o grantu sa Ministarstvom poljoprivrede, koji se odnosi na IPARD projekat. Takođe, krajnji korisnici kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Uprave prihoda i carina obezbijede potvrdu da uredno izmiruju poreske obaveze.

„Stručni timovi RB analiziraju svaki projekat posebno, pa nam individualni pristup omogućava da na najbolji način razumijemo potencijalne investicije i njihovu ekonomsku opravdanost, te na osnovu toga donesemo najbolju odluku u interesu, prije svega, potencijalnih korisnika kreditnih sredstava. Razvojna banka o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku“, naveli su iz banke.

RB kao instrumente obezbjeđenja kredita prihvata mjenice, administrativne zabrane, hipoteke na nepokretnostima, kao i druga sredstva obezbjeđenja uobičajena u bankarskom poslovanju.

„Korisnicima kredita, nakon ispunjenja uslova i realizacije investicije, te sprovedene procedure u skladu sa IPARD pravilima, pripada refundacija sredstava u definisanom iznosu kojom se umanjuje izloženost po kreditu. Aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem prava za refundaciju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede“, rekli su iz RB.

Oni smatraju da povezivanje poljoprivrede sa trgovinom i i turizmom, kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, sve više dobija na značaju.

„Raste tražnja za poljoprivrednim proizvodima, podstaknuta realizacijom značajnih projekata iz sektora turizma. Izdašne stimulacije u vidu grant podrške, ustaljena saradnja sa naglaskom na povoljne uslove kreditiranja više su nego dovoljan razlog da se najveći broj poljoprivrednika odluči da realizuje biznis ideje korišćenjem kreditnih aranžmana RB i kroz IPARD instrument“, zaključili su iz banke.

