Razvojem digitalnih servisa do jače povezanosti sa građanima i privredom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potpisale su u Dubaiju Memorandum o razumijevanju, koji predviđa razmjenu iskustava o razvoju i modernizaciji državne uprave, te jačanje ekonomske saradnje.

Memorandum o razumijevanju potpisali su crnogorski premijer Milojko Spajić i ministar za kabinetske poslove UAE, Muhamed bin al Abdulah al Karkavi.

Iz Vlade su objasnili da dokument predviđa razmjenu znanja i iskustva u brojnim oblastima u kojima su UAE postigli zapažene rezultate – razvoj digitalnih servisa, efikasnost državnih servisa, korišćenje vještačke inteligencije, digitalna ekonomija, kreativne industrije.

„Ovaj dokument označava novu, dinamičniju i sveobuhvatniju saradnju između naše dvije države i potvrda je snaženja našeg partnerstva. Razmjena znanja i iskustava posebno će nam značiti u modernizaciji rada Vlade i državne uprave u cjelini”, poručio je Spajić, koji učestvuje na Svjetskom samitu vlada 2025.

Spajić i Al Karkavi složili su se da je današnje potpisivanje Memoranduma najbolja potvrda želje za unapređenjem saradnje između dvije zemlje, te da će biti osnova za konstantnu razmjenu iskustava, znanja i realizaciju projekata.

Dokument podrazumijeva zajedničke napore u cilju promovisanja sposobnosti i unapređenja rada vlade, izgradnje institucionalnih kapaciteta i vještina za budućnost, te razvoj saradnje u mnogim drugim oblastima.

