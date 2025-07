Razvoj poljoprivrede mora ostati jedan od prioriteta ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj poljoprivrede mora ostati jedan od strateških prioriteta crnogorske ekonomije, što podrazumijeva povećanje izdvajanja za Agrobudžet, jer ulaganje u poljoprivredu je investiranje u održivu budućnost, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je na svečanosti koju je PKCG u čast proizvođača nagrađenih na 92. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu organizovala u podgoričkom CKZ Ribnica, rekla da je jasno da je kvalitet ključni faktor naše konkurentnosti i mora ostati temelj poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori.

„Uz to, treba da iskoristimo značajna sredstva podrške Evropske unije za modernizaciju proizvodnje, primjenu savremenih standarda i ispunjenje zahtjeva tržišta“, kazala je Drakić, dodajući da Komora ostaje partner i podrška na tom putu.

Prema njenim riječima, ta priznanja su nagrade za predani rad i posvećnost naših proizvođača i prerađivača mlijeka i mesa, vinara, pčelara, proizvođača alkoholnih pića, maslinovog ulja, konditorskih proizvoda, žita i mnogih drugih, te potvrda da se crnogorski prehrambeni proizvodi cijene i prepoznaju kao kvalitetni.

„Upravo zbog toga od izuzetne važnosti je da kontinuirano i snažnije promovišemo domaće proizvode, posebno one prepoznatljivih karakteristika, kakvi su organski i sa geografskim oznakama, i koji se s razlogom smatraju visokokvalitetni“, navela je Drakić.

Ona je rekla da se nada da će njihova naredna destinacija za uspjeh biti neki od sajmova u zemljama Evropske unije.

„To je naš zajednički cilj i, uvjerena sam, budućnost koja nas očekuje“, rekla je Drakić.

Okupljeni predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora i poslovne zajednice svjedočili su snazi domaće proizvodnje i inovacija koje naši proizvođači uspješno plasiraju na regionalnom i međunarodnom tržištu.

Svečanošću su istaknuti uspjeh laureata prestižnih priznanja i važnost crnogorske poljoprivrede i prehrambene industrije za cjelokupnu ekonomiju. Na prestižnom Novosadskom sajmu naši proizvođači postigli su jedan od najboljih rezultata u posljednjih nekoliko godina, osvojivši ukupno 200 medalja i priznanja. Posebno se ističu dva velika šampionska pehara, tri srebrna pehara za vrlo visoki kvalitet proizvoda, 17 priznanja stručnog žirija sajma, 119 zlatnih medalja, među kojima 19 velikih, kao i titulu Šampion kvaliteta za sedam proizvoda u svojim kategorijama. Osvojene su i 42 srebrne i deset bronzanih medalja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, smatra da je uspjeh na Međunarodnom sajmu poljoprivrede dokaz kvaliteta naših proizvoda, ali i potvrda rada, predanosti i znanja ljudi koji stoje iza njih.

„Ovo priznanje međunarodne stručne javnosti daje nam dodatni motiv, ali i obavezu da nastavimo ulagati u razvoj sela, modernizaciju proizvodnje, edukaciju poljoprivrednika i promociju domaćih proizvoda – jer Crna Gora ima šta da ponudi”, kazao je Joković.

On se zahvalio Privrednoj komori na kontinuiranoj podršci crnogorskim privrednicima.

„Neka ovaj uspjeh bude podsticaj i inspiracija svima nama da nastavimo još snažnije. Ministarstvo poljoprivrede će ostati vaš partner, saveznik i podrška na tom putu“, dodao je Joković.

U ime nagrađenih, Privrednoj komori i resornom ministarstvu je zahvalio suvlasnik kompanije Šimšić Montmilk, Milutin Đuranović.

On je istakao da uspjeh na manifestaciji sa dugom tradicijom nije slučajan, već rezultat predanog rada i kvaliteta koji crnogorska proizvodnja nudi.

„Kada dođete iz jedne male sredine na sajam koji ima tradiciju dugu 92 godine – najdužu u regionu – i osvojite brojna priznanja, ništa nije slučajno’, rekao je Đuranović.

Govoreći o izazovima u sektoru, Đuranović je naglasio potrebu za sistemskom podrškom i strateškim pristupom.

„Održive poljoprivrede nema bez jasne budžetske podrške, a na poljoprivrednom tržištu nema liberalne ekonomije. Ono što Crnu Goru zaista odlikuje i drži prepoznatljivom u sektoru prerade jeste kvalitet. Upravo zahvaljujući tome, osvojili smo brojne medalje i pehare”, kazao je Đuranović.

On je poručio da se poljoprivreda ne smije zanemarivati, jer hranu moramo proizvoditi, posebno zdravu, a život postaje sve skuplji, te da to treba da bude glavna misija.

Posebnu zahvalnost uputio je PKCG i Ministarstvu poljoprivrede na finansijskoj podršci i kontinuiranoj kampanji za promociju domaćih proizvoda, uz poziv institucijama da nastave sa afirmacijom ideje Kupujmo domaće.

Od stručnog žirija sa Novosadskog sajma dva velika šampionska pehara pripala su vinarima i vinogradarima i kompaniji Miranis iz Nikšića, a srebne pehare zavriijedili su proizvodi kompanija Mianja, Mljekara Lazine i kompanija Mille Baci.

U kategoriji mesa i proizvoda od mesa osvojene su ukupno 43 nagrade, a laureati su Martex Cetinje, Mianja Cetinje, Niksen Čavor Kotor, Sušara Stanišić Cetinje, Zrnožit Cetinje, Monstate Cetinje i Janković Miloš.

Ukupno 32 nagrade zavrijedili su mlijeko i mliječni proizvodi iz Crne Gore. Dobitnici su Mljekara Lazine Danilovgrad, Mille Bacci Podgorica, Niksen Čavor Kotor i sirara Vulaš.

Jaka alkoholna pića i likeri su odnijeli 18 nagrada Novosadskog sajma. Nagrađeni su Vujica Vuković iz Bijelog Polja, Milivoje Radunović iz Berana, Vinarija Excellent sa Cetinja, Podrum Mijovića Brijege iz Virpazara, Destilerija Odabrana iz Nikšića, Sanja i Milovan Jocović iz Nikšića, 7 Hills iz Podgorice, Jugopapir Tošić Vladisav iz Bara i Dragana Vuković iz Bijelog Polja.

Crnogorska vina su prepoznata po kvalitetu u regionu i šire, a na sajmu su, sa ukupno 43 priznanja nagradjeni Vinarija “Miranović” iz Podgorice, Vinarija “Ljutica” iz Podgorice, Vinarija “Buk” iz Podgorice, Vinarija “Ćetković” iz Podogorice, Podrum Mijovića Brijege iz Virpazara, Vinarija “Excellent” sa Cetinja, Vinarija “Matica” iz Podgorice, Vinarija “Racković” iz Podgorice, Vinarija Ceka -Jovović iz Danilovgrada, Vineyards Tuzi -Dedvukaj Paško, Vinarija Bojanović iz Podgorice, Vinarija Đukanović iz Bara, Vinarija Klisić iz Bara, Vinarija Knjaz iz Bara, Vinarija Medigović iz Petrovca i Vinarija Vukčević iz Podgorice.

Novosadski sajam dodijelio je dvije nagrade pčelaru Ratku Alkesiću iz Nikšića.

Iz PKCG je saopšteno da je 14 priznanja pripalo crnogorskim proizvodima od žita i brašna koje su proizveli Željko Macanović iz Pljevalja i Refik Hadžibegović iz Bijelog Polja.

U kategoriji proizvoda od voća, povrća, voda, kafa i čaja, ukupno devet nagrada pripalo je Kući čaja sa Žabljaka, Našem sokiću iz Bijelog Polja, Frulifeu iz Nikšića, PG Ašanin iz Mojkovca i Jugopapiru Tošić Vladislav iz Bara.

Sa 13 priznanja su nagrađena crnogorska ulja, a laureati su Green Monde iz Bara, Lučka oil, Orhan Babović i Stevo Davidović.

U kategoriji kanditori, čak 16 nagrada zavrijedile su dvije kompanije, Miranis iz Nikšića i Mille Baci iz Podgorice.

Iz PKCG su rekli da su četiri nagrade za dobar dizajn dobili Green Monde Bar, Sara Milosavljević, Kuća čaja Žabljak i Staniša Karadžić. Četiri nagrade dobile su i dvije kompanije u kategoriji proizvoda hemijske industrije, Montehum Danilovgrad i Ecoplast.

Manastir Ždrebaonik iz Danilovgrada dobio je jednu nagradu u kategoriji konzumnih jaja, a Agrobiznis centar iz Žabljaka je dobio nagradu Najbolji u Agrobiznisu.

