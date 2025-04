Razvoj industrije traži snažnu podršku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Industrija zavređuje veću podršku države i mora se razvijati, jer stvara nove vrijednosti i snažno doprinosi razvoju privrede, ocijenio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Dragan Kujović.

Predsjednica PKCG Nina Drakić i Kujović posjetili su kompaniju Ening iz Nikšića koja je laureat nagrade PKCG za uspješno poslovanje u sektorima industrija.

Oni su, kako je saopšteno iz PKCG, razgovarali sa izvršnim direktorom kompanije, Novicom Matijaševićem i njegovim saradnicama o poslovnim uspjesima te kompanije, kao i o mogućnostima tješnje saradnje i unapređenja biznis ambijenta.

Kujović je istakao važnost industrijske proizvodnje za ekonomski razvoj.

Drakić je čestitala zasluženu, prestižnu nagradu kompaniji Ening koja godinama ostvaruje zapažene poslovne rezultate.

“Želimo da i ovim priznanjem, koje će uručiti predsjednik Crne Gore 24. aprila na svečanosti povodom 97. godišnjice rada Privredne komore, promovišemo uspjehe naših kompanija. Upravo da bismo istakli proizvodne kompanije, ove godine smo uveli posebne nagrade za uspješno poslovanje u industrijskom i sektoru usluga”, rekla je Drakić.

Predstavnici Komore prezentovali su misiju i aktivnosti krovne poslovne asocijacije, posebno istakavši doprinos unapređenju poslovnog ambijenta, internacionalizaciji poslovanja kompanija, cjeloživotnom učenju i unapređenju sistema obrazovanja, te realizaciji međunarodnih projekata.

Matijašević je kazao da sve aktivnosti koje su navedene, kompaniji Ening mogu biti od velike koristi, pošto su došli u fazu razvoja u kojoj su im konsultacije i podrška Komore i države značajni za dalje unapređenje konkurentnosti.

“Nema segmenta termotehnike koji nema veliki potencijal rasta, a nama je potreban prije svega, dodatni, edukovani kadar. Vidimo veliki izazov u tome što među mladima nedostaje interesovanja za angažovanje u proizvodnom sektoru, a nama je potrebno bar još pet inženjera”, kazao je Matijašević.

Ening, porodična kompanija koju je osnovao Milivoje Matijašević 1994. godine, vodeći je proizvođač i distributer energetski efikasnih proizvoda i sistema, koji kombinuje savremene tehnologije sa vrhunskom inženjerskom stručnošću. Njihov tim čini više od 150 profesionalaca, a brend ENPRO predstavlja simbol inovacija i kvaliteta, spajajući moderni dizajn sa pouzdanim rješenjima.

Kompanija nudi profesionalna tehnička rješenja koja obuhvataju sisteme za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, protivpožarne, pumpne i sisteme odimljavanja i instalacije solarnih panela. Pored toga, Ening je ekskluzivni distributer vodećih svetskih brendova u oblasti HVAC tehnologija, čime omogućava pristup najnovijim tehnološkim dostignućima i dodatno potvrđuje svoju poziciju na tržištu.

U razgovorima su učestovale saradnice Matijaševića, Marija Kovačević i Aleksandra Mrkaić.

Sastanak je završen obilaskom proizvodnog pogona kompanije Ening.

