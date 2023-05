Razvijati projekte iz OIE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija intenzivno radi na kreiranju poslovnog ambijenta koji će privući kredibilne strane investitore, kako bi se u partnerskom odnosu razvijali projekti iz domena obnovljivih izvora energije (OIE), saopštio je državni sekretar u tom resoru Admir Šahmanović.

U organizaciji fondacije Konrad Adenauer u Podgorici, njemačka delegacija, koja je bila u višednevnoj posjeti Crnoj Gori, sa Šahmanovićem je razgovarala o potencijalno interesantnim projektima iz nadležnosti Ministarstva, sa fokusom na oblast energetike, odnosno OIE.

“Ohrabruje posjeta njemačke delegacije, imajući u vidu značajna iskustva koja Njemačka ima u dijelu zelene tranzicije. Vjerujem da će praktična znanja i izazovi naših kolega iz Njemačke, biti veoma korisna u periodu koji nas očekuje” istakao je Šahmanović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodao da Crna Gora raspolaže značajnim kapacitetima iz OIE i da je posjeta važna kako bi članovi delegacije sagledali projekte koji mogu skrenuti pažnju njemačkih kompanija za moguću buduću saradnju.

Sastanak je takođe bio prilika da se prezentuje projekat vjetroelektrane Brajići, koji je aktuelan i koji razvija njemačka kompanija WPD AG, aktivna u 29 zemalja.

Šahmanović je članovima delegacije prenio utiske o velikom interesovanju kompanija sa globalnog tržišta za projekte OIE, budući da Crna Gora nesporno raspolaže značajnim potencijalima, a na samom je početku procesa zelene tranzicije.

“Upravo iz tog razloga, naš fokus rada u prethodnom periodu je bio usmjeren na koncipiranju zakonskog okvira i uopšteno legislative koja uređuje ovu oblast. Cilj je da se kroz strateško planiranje i povoljan poslovni ambijent, projekti OIE razvijaju i realizuju sa kredibilnim partnerima. U konačnom, ova oblast je veoma značajna za stabilizaciju tržišta energijom i pozicioniranje Crne Gore kao proizvođača zelene energije”, poručio je Šahmanović.

Predstavnici njemačke delegacije pokazali su interesovanje za razvojne i strateške planove u ovoj oblasti, upoređujući svoja iskustva sa izazovima koji očekuju Crnu Goru u procesu zelene tranzicije.

Tokom razgovora bilo je riječi i o projektima iz oblasti saobraćaja, konkretno o kapitalnim projektima kao što je auto-put Bar–Boljare, koji je zasigurno pokretač razvoja Crne Gore, naročito sjeverne regije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za investicije, koji su predstavili generalno investicione mogućnosti Crne Gore u svim važnim privrednim oblastima.

