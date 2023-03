Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je studijsku posjetu turističkih poslenika i medija iz Rumunije, koji su poručili da je raznovrsna turistička ponuda Crne Gore atraktivna za rumunske turiste.

„Riječ je o posjeti više predstavnika turoperatora, turističkih agencija, Istraživačkog centra za inovacije u turizmu i medija, koja ima za cilj početak promocije usmjerene ka tržištu Rumunije“, navodi se u saopštenju NTO-a.

Tokom boravka, koji traje od subote do sjutra, imaju priliku da otkriju ljepote budvanske, barske i ulcinjske rivijere, kao i Bokokotorskog zaliva. Takođe, uživali su u krstarenju najvećim jezerom na Balkanu, Skadarskim jezerom.

Predstavnik kompanije Regional Air Support, koja ima dugogodišnje iskustvo u predstavljanju aviokompanija u Rumuniji, Grigoroi Radu Sorin, posebno je očaran bogatom istorijom, te uticaju raznih kultura, koje su prema njegovim riječima naročito osjetne u Starom Baru.

„Veoma sam srećan i počastvovan što sam dio ove grupe. Ovo je jedno od najprijatnijih iznenađenja koje sam doživio u poslednje vrijeme jer nisam puno toga znao o Crnoj Gori. Oduševljen sam raznolikošću ponude, nevjerovatnim spojem mora i veličanstvenih planina. U saradnji sa turoperatorima, sa zadovoljstvom ćemo pokazati našim korisnicima koliko toga Crna Gora ima da ponudi“, poručio je Radu Sorin.

Cristina Badircea ispred turoperatora Iri Travel kazala je da Crna Gora može biti vrlo atraktivna destinacija za turiste iz Rumunije, te da očekuje uspješnu promociju Crne Gore na ovom tržištu.

„Ova posjeta je bila predivna, ali i produktivna. Imali smo priliku da vidimo brojne rizorte i hotele. Impresionirani smo nevjerovatnim starim gradovima na primorju. Plaže, koje su okružene planinama su zaista jedinstvene. Možete biti naročito zanimljivi za one koji vole tematske rute, a imate i ogroman potencijal za različite vidove turizma“, rekla je Badircea.

Ona je tu istakla i porodični turizam zbog mogućnosti kombinovanja odmora na plaži i sjeveru Crne Gore.

U cilju umrežavanja naše privrede sa rumunskim tržištem, NTO je četvrtog dana studijske posjete organizovala poslovnu radionicu na kojoj je bilo prisutno oko 30 crnogorskih turističkih privrednika.

Prema riječima predstavnika starteškog partnera NTO, kompanije Air Montenegro, Dejana Pižurice, crnogorska nacionalna avio-kompanija ima velika očekivanja od ovog tržišta.

“Zadovoljstvo nam je što smo turoperatorima i agencijama iz Rumunije mogli da pokažemo neke prirodne ljepote Crne Gore. Mislimo da postoje i značajni resursi kada su u pitanju letovi iz Rumunije ka Crnoj Gori, te da možemo očekivati i prve letove na liniji Rumunija – Crna Gora“, rekao je Pižurica.

On je naveo da vjeruje da ako ti utisci turoperatora i agencija budu prenešeni na pravi način na krajne korisnike, moći će da postave letove iz Bukurešta ili nekog drugog grada Rumunije.

„Ali, u svakom slučaju nastavićemo da radimo na promociji Crne Gore i povezivanju Crne Gore i Rumunije“, poručio je Pižurica.

Iz hotelske grupacije Montenegro stars takođe imaju očekivanja od ovog tržišta.

“Radionica koju je organizovala NTO je odlično prošla i drago što smo imali priliku da se susretnemo sa rumunskim turoperatorima. Smatram da su ovakve radionice naročito važne jer nam pružaju mogućnost da ostvarimo značajne kontakte. Ovo tržište nam nije toliko poznato, ali vjerujemo da imamo potencijal da privučemo veliki broj turista iz Rumunije“, poručila je predstavnica HG Montenegro stars, Tijana Đurašević.

Pored NTO, ovu studijsku posjetu su podržale i lokalne turističke organizacije Bara, Kotora i Budve, strateški partner NTO Air Montenegro, Blue Kotor Bay, Hotel Azul, HG Montenegro stars, MTS i Nacionalni parkovi Crne Gore.

