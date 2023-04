Razmijenjena iskustva i prakse iz oblasti osiguranja

Budva, (MINA-BUSINESS) – Agencija za nadzor osiguranja (ANO) bila je organizator sastanka CESEE inicijative u oblasti osiguranja, tokom kojeg su razmijenjena iskustva, znanja i nadzorne prakse.

Ova inicijativa, kako je saopšteno iz ANO-a, okuplja regulatore osiguranja iz centralne, istočne i jugoistočne Evrope.

Sastanku koji je održan u Budvi, prisustvovalo je oko 50 učesnika iz 14 zemalja Evrope.

Predsjednik Savjeta ANO-a, Uroš Andrijašević, je otvarajući sastanak saopštio da se kohezijom i sinergijom učesnika, kroz razmjenu iskustava, znanja i nadzorne prakse, doprinosi jačanju nadzornih organa, a svakako i boljoj percepciji subjekata nadzora u pogledu uređenosti tržišta osiguranja i kreiranja budućeg poslovnog ambijenta.

Andrijašević je naglasio da regulatori osiguranja kroz ovakav format saradnje šalju i jasnu poruku tržištima da se njihovo poslovanje prati ne samo na nacionalnom nivou, već i na nivou grupacija kojima pripadaju osiguravajuće kompanije, što je veoma važno u nadzornim aktivnostima.

Crnogorska delegacija moderirala je segment sastanka na temu unit linked osiguranja, a osim toga, razmijenjene su informacije i praksa koja je u primjeni u Crnoj Gori kada su u pitanju teme koje su moderirali predstavnici drugih država Evrope.

CESEE inicijativa u oblasti osiguranja ima karakter tradicionalnog okupljanja supervizora osiguranja iz centralne, istočne i jugoistočne Evrope, koja se održavaju dva puta godišnje, sa uvijek aktuelnim temama za supervizore kako iz zemalja članica Evropske unije (EU), tako i iz zemalja kandidatkinja za članstvo.

