Razgovor Xija i Trumpa podigao cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak iznad 66 USD, budući da je trgovce umirio telefonski razgovor kineskog i američkog predsjednika, stišavši strahove da bi zaoštravanje američko-kineskog trgovinskog rata moglo naškoditi ekonomiji i potražnji za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 1,5 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 66,39 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,02 USD višoj cijeni, od 64,39 USD.

Pred kraj sedmice, trgovce je ohrabrila vijest o telefonskom razgovoru kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa, prenosi Hina.

Razgovor je inicirao Trump, objavila je u četvrtak kineska novinska agencija Xinhua.

“Sjedinjene Američke Države (SAD) žele jako dobre rezultate kineske ekonomije”, citirala je Xinhua riječi Trumpa.

SAD i Kina mogu saradnjom napraviti sjajne stvari, dodao je Trump, prema izvještaju kineske novinske agencije.

Xi je naglasio da dvije strane moraju iskoristiti mehanizam ekonomskih i trgovinskih konsultacija, dodavši da SAD mora priznati postignuti napredak i ukloniti “negativne mjere” uvedene Kini.

Razgovor je, prema riječima Trumpa, završio “vrlo pozitivno”.

Kanada je u međuvremenu nastavila razgovore sa SAD-om o trgovini, prema riječima ministarke industrije Melanie Joly.

Stišavanje trgovinskih napetosti nadovezalo se na očekivanja snažnije potražnje u ljetnoj sezoni vožnje.

“Naše procjene pokazuju uravnoteženo tržište u drugom i trećem tromjesečju, budući da će potražnja za naftom tokom ljeta porasti i dostići vrhunac u julu i avgustu i pratiti tempo povećanja snabdijevanja članica skupine OPEC+”, napisali su u bilješci analitičari banke HSBC.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman odlučili su na kraju proljeća i početku ljeta na tržište da plasiraju dodatnih 411 hiljada barela dnevno, budući da je odnos ponude i potražnje po njihovoj ocjeni “zdrav”.

Zbog praznika u muslimanskom svijetu, OPEC nije objavio koliko je u četvrtak koštao barel nafte njegovih članica. U srijedu cijena mu je iznosila 65,1 USD.

