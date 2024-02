Razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje saradnje u oblasti turizma, povezivanje turističkih destinacija i mogućnosti kreiranja zajedničke ponude bile su teme sastanka ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinović sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Denisom Šulićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Martinović je sa Šulićem razgovarao u sklopu Međunarodnog sajma turizma Beograd 2024.

“Tema sastanka bile su mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti turizma između Crne Gore i Republike Srpske (BiH), povezivanja turističkih destinacija i mogućnosti kreiranja zajedničke turističke ponude”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je, dodaje se, bilo riječi o intenziviraju aktivnosti na uspostavljanju integrisanih graničnih prelaza radi bržeg protoka turista, gdje su se sagovornici saglasili da će o tome obavijestiti Vladu Crne Gore i Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

“Takođe su razgovarali i o zajedničkim aktivnostima na razvoju i promociji rafting turizma kao zajedničkog turističkog proizvoda BiH i Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Šulić i Martinović su razgovarali i o borbi protiv sive ekonomije u oblasti turizma, te iskustvima i mehanizmima uz pomoć kojih je Crna Gora postigla zavidne rezultate u tim aktivnostima.

