Razgovarali o prevozu i pretovaru bakarnog koncentrata

Bar, (MINA-BUSINESS) – Kineska delegacija preduzeća ZI JIN i logistička kompanija Trans Cargo Logistic iz Beograda, posjetili su Luku Bar i Montecargo s ciljem unapređenja projekta koji se tiče prevoza i pretovara bakarnog koncentrata iz Bora za Bar.

Delegaciju kompanije ZI JIN predvodila je potpredsjednica Lin Hongying, a kompaniju TCL Mihailo Vukićević.

„Povod za posjetu partnera najvećeg privrednog projekta – prevoza i pretovara bakarnog koncetrata iz Bora za Bar crnogorskim kompanijama, je dugoročna saradnja i strategija daljeg unapređenja ovog posla. Partneri koji na ovom transportnom pravcu realizuju posao za ZI JIN su Srbija Kargo, Montecargo, TCL i Luka Bar“, navodi se u saopštenju Motecarga.

Predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Darko Pekić, istakao je važnost ovog poslovnog projekta za crnogorsku pomorsku i željezničku privredu, kao i za sve povezane djelatnosti.

Predsjednik Odbora direktora Montecarga, Miroslav Brajović, je zahvalio što su partneri iskazali veliko povjerenje crnogorskim kompanijama u ovom poslu.

U cilju unapređenja i dugoročnog strateškog planiranja u značajan resurs Luke Bar kao slobodne zone, Brajovic je kineskoj delegaciji saopštio da postoji mogućnost njihovog investiranja u izgradnju novih kapaciteta za pretovar bakarnog koncentrata, sa mogućnošcu da i drugi projekti za Crnu Goru mogu biti razmotreni.

Izvršna direktorica Montecarga, Dušanka Dragojević, je insistirala na obimu prevoza od 60 hiljada tona mjesečno, koju kompanija može kvalitetno i uspješno da preveze.

Predstavnik kompanije TCL, Slobodan Macić, kao logističar ovog posla, je predložio kineskoj delegaciji ugovor na najmanje tri godine, što bi stvorilo čvršće uslove za planska ulaganja svih učesnika.

Prilikom obilaska Luke Bar, njen izvršni direktor, Ilija Pješčić, je upoznao kinesku delegaciju gdje i u koje projekte bi mogli da ulažu svoj kapital.

