Razgovarali o pravcima dalje saradnje sa KfW bankom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Napredak projekta unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama i pravci daljeg razvoja saradnje bile su teme sastanka ministra energetike i rudarstva, Admira Šahmanovića i šefa sektora za transport i energetiku u KfW banci, Pabla Obradora.

Iz Ministarstva je saopšteno da je riječ o strateški važnom projektu koji Ministarstvo energetike i rudarstva sprovodi uz podršku KfW banke i Evropske komisije, a čiji je krajnji cilj sistemska modernizacija javne infrastrukture u Crnoj Gori – kroz povećanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije i unapređenje uslova boravka i rada za građane.

Šahmanović i Obrador su se sastali u Budvi na marginama događaja EPCG NET.

“Ukupna vrijednost projekta Povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB) iznosi gotovo 60 miliona EUR, od čega je 45 miliona EUR kredit KfW banke, 4,78 miliona EUR grant Evropske komisije (REEP Plus / WBIF), dok je do deset miliona EUR nacionalno sufinansiranje iz državnog budžeta”, precizira se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je do sada realizovano odnosno utrošeno 25 miliona EUR. Završeni su radovi na obrazovnim ustanovama u Tuzima, Kotoru, Nikšiću, Cetinju i Baru.

U toku su radovi na objektima od posebnog značaja, među kojima se izdvaja Dom starih u Risnu, vrijednosti 6,56 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a skori početak radova se očekuje na ustanovama u Beranama, Bijelom Polju, škola u Risnu i Herceg Novom.

“U fazi razvoja i pripreme su projekti za javne objekte i škole u Podgorici, Plavu, Gusinju i Rožajama i Nikšiću”, navodi se u saopštenju.

Ključni ciljevi projekta su rekonstrukcija i izgradnja javnih objekata u skladu sa savremenim standardima energetske efikasnosti, izgradnja studentskog doma na Cetinju – prvog javnog objekta u Crnoj Gori po standardu „skoro nulte potrošnje energije“ (NZEB), modernizacija obrazovnih, socijalnih i administrativnih objekata, kao i uspostavljanje centralnog informacionog sistema za praćenje potrošnje energije i vode u javnom sektoru.

“Ovim projektom, Vlada potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost ka održivom razvoju i odgovornom upravljanju resursima. Povećanje energetske efikasnosti nije samo mjera štednje – to je investicija u dugoročnu stabilnost javnih finansija, kvalitet života građana i očuvanje životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Šahmanović i Obrador razgovarali su o mogućnostima za nastavak uspješne i pouzdane saradnje između Ministarstva energetike i rudarstva i KfW banke.

“Energetska efikasnost ostaje jedan od ključnih prioriteta Vlade, jer vjerujemo da savremena država počiva na pametnoj, odgovornoj i održivoj infrastrukturi”, zaključio je Šahmanović.

