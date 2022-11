Raste interesovanje slovačkih kompanija za ulaganja u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje slovačkih kompanija za ulaganja u Crnu Goru raste, naročito kada je riječ o sportskom turizmu i poljoprivredi, saopštio je ambasador Slovačke Boris Gandel na sastanku sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

Na sastanku ocijenjeno da je potrebno osnažiti ekonomsku i razvojnu saradnju Crne Gore i Slovačke, iako one imaju izuzetno dobre bilateralne odnose.

“Budući da su strane direktne investicije iz Slovačke, u prethodnom periodu bile na veoma niskom nivou, Gandel je sa zadovoljstvom konstatovao da raste interesovanje slovačkih kompanija za ulaganje u Crnu Goru, naročito u dijelu investiranja u sportski turizam i poljoprivredu”, navedeno ej u saopštenju Ministarstva finansija.

Obostrano je, kako su kazali, izražen interes za razmjenu iskustava i dobrih praksi, što bi rezultiralo snaženjem privredne saradnje i intenziviranjem ekonomskih odnosa.

Damjanović i Gandel su razgovarali i o mogućnostima unaprjeđenja bilatralne saradnje, a razmijenili su i stavove o temama od zajedničkog interesa i potencijalima za jačanje razvojne saradnje.

Na sastanku je zajednički konstatovano da Crne Gora i Slovačka imaju sadržajnu saradnju, tradicionalno partnerske odnose i redovan politički dijalog.

Damjanović je zahvalio na snažnoj i kontinuiranoj podršci koju Slovačka pruža evropskim integracijama Crne Gore, dok je Gandel kazao da je njegova zemlja spremna da nastavi da podstiče brži integracioni proces i ustupa institucionalna znanja kroz tehničku podršku, kako na političkom, tako i na ekspertskom nivou.

