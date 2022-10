Rast uvoznih cijena u Njemačkoj najviši od 1974.

Berlin, (MINA-BUSINESS) – Uvozne cijene u Njemačkoj porasle su u avgustu najsnažnije od marta 1974. godine, podstaknute višestruko višim cijenama gasa i struje, pokazali su podaci statističkog ureda Destatisa.

Uvozne cijene bile su u avgustu više 32,7 odsto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, nakon 28,9-postotnog rasta u julu.

Uvoz energije bio je više nego dvostruko skuplji nego u avgustu prošle godine. Destatis izdvaja poskupljenje uvezenog gasa, čije su cijene bile četiri puta veće nego u prošlogodišnjem avgustu.

U odnosu na jul porasle su gotovo 50 odsto, prenosi SEEbiz.

Još je više na godišnjem nivou poskupila struja, čije su cijene na berzi gotovo ušesterostručene. U odnosu na jul takođe su porasle gotovo 50 odsto.

Ugalj je bio tri puta skuplji nego u prošlogodišnjem avgustu dok su cijene nafte uvećane 58,8 odsto.

Ako se isključe energenti, uvozne cijene u avgustu su bile više 13,2 odsto.

Snažno su porasle i cijene uvezenih đubriva i ljepila, koje su više nego udvostručene u odnosu na prošlogodišnji avgust.

Uvezena hrana bila je skuplja za četvrtinu.

Na mjesečnom nivou je inflacija uvoznih cijena porasla 4,3 odsto, s 1,4 odsto u prethodnom mjesecu. Očekivalo se povećanje dva odsto. Istovremeno je inflacija izvoznih cijena iznosila 18,6 odsto, u odnosu na 17 odsto u julu.

I izvozne cijene su bilježile dvocifremni rast, 18,6 odsto u odnosu na prošlogodišnji avgust, bilježi Destatis. U julu su uvećane 17 odsto.

Najviše su skočile cijene izvezenih energenata, koje su bile više nego tri puta veće nego u prošlogodišnjem avgustu, utvrdio je statistički ured, izdvojivši više nego četiri puta višu cijenu izvezenog gasa.

