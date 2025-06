Rast proizvodnje šumskih sortimenata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine bilježi rast od 103 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Monstata.

“Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na četvrto prošlogodišnje tromjesečje, bilježi pad od 72,9 odsto”, navodi se u saopštenju.

Cilj istraživanja jeste da obezbijedi podatke o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u državnim šumama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS