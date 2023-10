Rast nakon izvještaja o zapošljavanju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi nadoknadili dio gubitaka od prethodnog dana jer su ulagače ponešto ohrabrili podaci o slabijem nego što se očekivalo zapošljavanju u američkom privatnom sektoru.

Dow Jones ojačao je 0,39 odsto, na 33.129 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,81 odsto, na 4.263 boda, a Nasdaq indeks 1,35 odsto, na 13.236 bodova, prenosi Hina.

Nakon oštrog pada dan prije, u srijedu su indeksi nadoknadili dio gubitaka jer je ulagače ohrabrio izvještaj agencije za zapošljavanje ADP, prema kojem je u septembru broj zaposlenih u privatnom sektoru porastao 89 hiljada, dok su analitičari očekivali oko 160 hiljada.

To je i znatno manje nego u avgustu, kada je posao u privatnom sektoru našlo 180 hiljada Amerikanaca.

Ti podaci podstakli su nadu da se tržište rada ‘hladi’, što bi trebalo ‘ohladiti’ i potrošnju te inflaciju.

Međutim, ulagači su i dalje oprezni jer će u petak biti objavljen zvanični izvještaj o ukupnom zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u septembru.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da je u tom mjesecu broj zaposlenih porastao 170 hiljada, manje nego u avgustu kada je rast iznosio 187 hiljada.

Taj bi izvještaj mogao znatno uticati na smjer tržišta jer bi moglo uticati na očekivanja u vezi daljeg kretanja kamatnih stopa.

Čelnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) posljednjih sedmica ponavljaju da je moguće još jedno povećanje ključnih kamatnih stopa do kraja godine i da bi se cijena novca zbog visoke inflacije mogla zadržati na povišenim nivoima duži period nego što se prvobitno očekivalo.

A na evropskim berzama trgovalo se oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,77 odsto, na 7.412 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,1 odsto, na 15.099 bodova. Pariski CAC ostao je gotovo nepromijenjen na 6.996 bodova.

