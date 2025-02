Rast na Wall Streetu drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli drugi dan zaredom, zahvaljujući solidnim poslovnim rezultatima američkih kompanija i popuštanju strahovanja od carinskog rata.

Dow Jones je ojačao 0,71 odsto na 44.873 boda, dok je S&P 500 porastao 0,4 odsto na 6.061 bod, a Nasdaq indeks 0,21 odsto, na 19.694 boda, prenosi Hrportfolio.

Rast indeksa drugi dan zaredom zahvaljuje se popuštanju strahovanja od trgovinskog rata, nakon što je Vašington početkom sedmice uveo, a ubrzo i odgodio primjenu carina na uvoz iz Kanade i Meksika.

Doduše, i dalje prijeti rizik od trgovinskog rata između SAD-a i Kine, s obzirom da je Vašington nametnuo carine na uvoz iz Kine, a Peking najavio carine na američke proizvode od 10. februara. Ulagači se nadaju da će se uskoro ipak postići nekakav dogovor.

Zahvaljujući tome, berzanski indeksi su porasli dva dana zaredom i tako nadoknadili gubitke od ponedjeljka, kada su znatno pali zbog strahovanja od trgovinskog rata.

Podršku tržištu pružaju i solidni kvartalni poslovni rezultati. Dosad je izvještaje objavilo više od 200 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, a njih otprilike 77 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,61 odsto, na 8.623 boda, a frankfurtski DAX 0,37 odsto, na 21.585 bodova. Pariski CAC je oslabio 0,19 odsto, na 7.891 bod.

