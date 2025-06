Rast na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, jer se ulagači nadaju da će uskoro prestati raketiranje između Izraela i Irana i zato što su cijene nafte pale.

Dow Jones indeks ojačao je 0,75 odsto na 42.515 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,94 odsto na 6.033 boda, a Nasdaq indeks 1,52 odsto na 19.701 bod, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada u petak, kada je Izrael iznenada napao Iran, na početku ove sedmice berzanski indeksi su nadoknadili većinu tih gubitaka. Ulagači se, naime, nadaju da će se sukob između te dvije zemlje uskoro smiriti i da će napetosti na Bliskom istoku popustiti.

Zbog toga su u ponedjeljak pale i cijene nafte, više od jedan odsto, nakon što su prošle sedmice skočile preko 12 odsto.

Zahvaljujući tome, popustila su strahovanja ulagača od rasta inflacije idućih mjeseci.

U fokusu ulagača ove sedmice biće sjednica čelnika američke centralne banke, a zbog povišene inflacije u SAD-u, gotovo niko ne očekuje smanjenje kamatnih stopa.

Međutim, Fed će objaviti nove ekonomske prognoze, kao i procjene kretanja kamata do kraja godine.

Prema sadašnjim procjenama, čelnici Feda očekuju dva smanjenja kamata u ovoj godini, ali analitičari upozoravaju da bi nove procjene mogle biti smanjene na samo jedan rez. Između ostalog, zbog toga što bi inflacija idućih mjeseci mogla ojačati kako zbog Trumpovih carina, tako i povišenih cijena nafte.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 odsto na 8.875 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,78 odsto na 23.699 bodova, a pariški CAC 0,75 odsto na 7.742 boda.

