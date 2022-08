Rast industrijske proizvodnje 17,2 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u drugom kvartalu je u odnosu na uporedni period prošle godine porasla 17,2 odsto.

“U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, sektor vađenje ruda i kamena bilježi rast 61,9 odsto, sektor prerađivačka industrija 14,2 odsto, a snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 16,1 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal bilježi pad 8,7 odsto.

“U poređenju sa prvim kvartalom vađenje ruda i kamena bilježi pad 32,3 odsto, prerađivačka industrija bilježi rast 29,5 odsto, dok sektor snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 43,9 odsto”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS