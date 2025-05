Rast indeksa u nestabilnom trgovanju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 je porastao u nestabilnom trgovanju nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) signalizirala da se povećavaju rizici od usporavanja privrede i viših cijena.

Široki tržišni indeks dodao je 0,1 odsto, dok je Nasdaq Composite pao oko 0,3 odsto. Dow Jones Industrial Average trgovao je 237 bodova više, odnosno 0,6 odsto, potpomognut naglim rastom dionica Disneyja, prenosi SEEbiz.

Kao što se i očekivalo, Odbor za otvoreno tržište Federalnih rezervi zadržao je svoju referentnu kamatnu stopu za preko noći u rasponu između 4,25 odsto i 4,5 odsto, gdje je bila od decembra.

„Odbor smatra da su rizici veće nezaposlenosti i veće inflacije porasli“, stoji u izjavi nakon sastanka.

Objava u srijedu podudara se s rastućom zabrinutošću da bi globalni trgovinski rat mogao uzrokovati porast cijena i zakomplikovati put centralne banke prema smanjenju inflacije na cilj od dva odsto.

Predsjednik Fed-a Jerome Powell rekao je tokom svoje konferencije za novinare nakon donošenja odluke da ako velika povećanja carina koja su najavljena ostanu na trenutnim nivoima, mogla bi dovesti do usporavanja ekonomskog rasta, porasta dugoročne inflacije i povećanja nezaposlenosti.

Predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u srijedu da neće sniziti visoke tarife Kini kao uslov za početak trgovinskih pregovora. Njegova izjava uslijedila je uoči sastanaka koji bi trebalo da se održe ovog vikenda u Švajcarskoj između članova Trumpove administracije i kineskih zvaničnika kako bi se raspravljalo o trgovinskim pitanjima.

Na tržište su takođe vršili pritisak padovi glavnih tehnoloških dionica. Dionice Alphabeta i Applea pale su oko osam odsto i 1,5 odsto u popodnevnom trgovanju nakon što je Appleov šef usluga rekao da firma u budućnosti želi dodati usluge vještačke inteligencije kao opcije pretraživanja u Appleovom pregledniku Safari, što bi potencijalno moglo okončati trgovinu.

