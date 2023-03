Rast indeksa na Wall Streetu

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Svjetska tržišta kapitala pozitivno su ušla u mart nakon što je februar ostavio poprilično gorak ukus kod investitora.

Indeksi Wall Streeta su prošle sedmice porasli, nakon tri sedmice pada, međutim trgovalo se nesigurno jer će zbog povišene inflacije američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviti s podizanjem kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 1,75 odsto, na 33.390 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,9 odsto, na 4.045 poena, a Nasdaq indeks 2,6 odsto, na 11.689 bodova, prenosi SEEbiz.

Posljednjih sedmica se na najvećoj svjetskoj berzi trguje nestabilno jer inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popuštaju tako brzo kako su se ulagači nadali.

Stoga je sve izvjesnije da će Fed podignuti kamatne stope na više nivoe nego što se na tržištu očekivalo i na njima ih zadržati duže nego što se procjenjivalo.

Najviše pažnje ulagača privlače poruke čelnika Feda. Tako su, na primjer, u srijedu cijene dionica pale, nakon što je predsjednik ogranka Feda u Mineapolisu, Neel Kashkari, kazao da je spreman za povećanje kamata na sjednici u martu i 0,25 i 0,5 postotnih bodova.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 odsto, na 7.947 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,4 odsto, na 15.578 poena, a pariski CAC 2,2 odsto, na 7.348 bodova.

