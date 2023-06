Rast indeksa na Wall Street-u

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones je u petak porastao, jer su trgovci pozdravili snažan izvještaj o radnim mjestima i zakonodavce koji su usvojili zakon o gornjoj granici duga koji sprečava bankrot Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Dow Jones je skočio za 701,19 bodova ili 2,12 odsto i završio na 33.762,76. S&P 500 se popeo 1,45 odsto i zatvorio se na 4.282,37.

Nasdaq Composite napredovao je 1,07 odsto na 13.240,77 poena, dostigavši najvišu vrijednost od aprila prošle godine, prenosi SEEbiz.

S dobicima u petak, S&P 500 i Nasdaq završili su praznikom skraćenu trgovačku sedmicu s oko 1,8 odsto odnosno dva odsto više. Dow Jonesov napredak u petak gurnuo ga je u pozitivno područje, završivši oko dva odsto sedmično.

Nasdaq je šestu sedmicu zaredom porastao, što je niz koji nije viđen za tehnološki bogat indeks od 2020. godine.

Nedavni snažni podaci o zapošljavanju vršili su pritisak na dionice u uvjerenju da će Federalne rezerve (Fed) nastaviti da podižu kamatne stope. No, podaci od petka takođe su pokazali da su prosječna primanja po satu porasla manje nego što su ekonomisti očekivali iz godine u godinu, dok je stopa nezaposlenosti bila viša od očekivanja.

Ulagači se naduju da bi Fed mogao pauzirati svoju kampanju povećanja kamatnih stopa na sastanku o politici kasnije ovog mjeseca.

Ublažavanje zabrinutosti oko gornje granice duga SAD-a takođe je pomoglo raspoloženju. Senat je usvojio zakon o podizanju gornje granice duga u četvrtak kasno uveče, poslavši zakon na sto predsjednika Joea Bidena.

To dolazi nakon što je Predstavnički dom usvojio Zakon o fiskalnoj odgovornosti u srijedu, samo nekoliko dana prije roka 5. juna koji je odredila američka ministarka finansija Janet Yellen.

