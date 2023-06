Rast indeksa i skroman promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Elektroprivreda (EPCG) sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala ugovor o kreditu za potrebe finansiranja izgradnje vjetroelektrane (VE) Gvozd vrijedan 82 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX ojačali su po 0,7 odsto na 1.033,07 bodova, odnosno 15.033,47 poena.

Promet je iznosio 64,4 hiljade EUR i bio je 12 puta manji od prošlosedmičnog.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, saopštio je da potpisivanje ugovora o kreditiranju projekta VE Gvozd predstavlja istorijski dan za crnogorsku elektroenergetsku kompaniju i cijeli energetski sistem, jer se uspostavljaju temelji daljeg energetskog razvoja.

Ugovor su potpisali Rovčanin, predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović, regionalni šef EBRD-a za Zapadni Balkan Matteo Colangeli i šef EBRD-a za Crnu Goru Remon Zakaria. Potpis na ugovor stavio je i predstavnik projektne kompanije Green Gvozd, Krešimir Čondić.

Rovčanin je ocijenio da je izgradnja VE Gvozd jedan u nizu projekata koje EPCG realizuje, ali ključni u mozaiku kojeg kompanija želi da uradi u narednih pet-šest godina.

„Ovo je istorijski dan za EPCG i za cijeli energetski sistem države, jer će formalizacija ovih ugovora uspostaviti temelje daljeg energetskog razvoja, ne samo kroz novi vjetropark, već i plutajući solar i niz drugih projekata“, saopštio je Rovčanin.

Akcija EPCG je ove sedmice ojačala 6,2 odsto na pet EUR.

Poskupila je i akcija Marine Bar 20 odsto na tri EUR i Plantaža 3,7 odsto na 28 centi.

Gubili su Sveti Stefan hoteli Budva 3,6 odsto na 3,76 EUR, Crnogorski Telekom 2,8 odsto na 1,75 i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,9 odsto na 1,06 EUR.

Pojeftinila je i dionica Luke Bar 1,2 odsto na 56,33 centa.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR, Port of Adria 25 centi i Otrantkomerc 48 centi.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raspisalo je ove sedmice javni poziv i objavilo dokumentaciju za izbor agenta registracije nacionalnog internet domena Crne Gore.

U pozivu se navodi da se agent bira na period od pet godina uz mogućnost produženja za isti period.

“Pravo učešća na javnom pozivu ima svako preduzeće ili konzorcijum koji zadovolji uslove definisane u ovom javnom pozivu i dokumentaciji. Učesnik po ovom javnom pozivu ne može biti član više od jednog konzorcijuma, formiranog radi podnošenja ponude”, navodi se u saopštenju.

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od devet do 14 sati zaključno sa 10. julom do 14 sati, neposrednom predajom ili kurirskom poštom.

Pozivom su definisani minimalni uslovi za učešće, pa je tako procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije premium domena u visini od najmanje 60 odsto, a procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije domena koji nijesu premium ili rezervisani u visini od najmanje 35 odsto.

Iz komanije doMEn su nakon toga reagovali, saopštivši da je Vlada, raspisivanjem javnog poziva, prekršila postojeći ugovor o agentu registracije .me domena.

Vlada je ove sedmice odlučila i da za ovu godinu, za obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava, izdvoji 10,05 miliona EUR, što je četvorostruko više u odnosu na raniji period.

Takođe, iz Barske plovidbe je saopšteno da je portugalska kompanija Tnitsea Shipping jednostrano otkazala aranžman o uspostavljanju ferry linije Bar – Brindizi, sa putničkim brodom lonion star.

Iz kompanije su rekli da Barska plovidba intenzivno preuzima radnje i aktivnosti, na pronalaženju rješenja za organizaciju ferry linije, sa kojom bi se povezala luka Bar sa Italijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS