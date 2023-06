Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da je u prva četiri mjeseca zabilježen rast gotovo svih kategorija prihoda državnog budžeta.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 2,7 odsto na 1.032,36 bodova, a MONEX 0,9 odsto na 14.836,23 poena.

Promet je iznosio 92,02 hiljade EUR i bio je dva puta manji od prošlosedmičnog.

U prva četiri mjeseca je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 113,2 miliona EUR, ili 1,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su saopštili da je budžetski suficit u aprilu iznosio 49,6 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u periodu januar – april iznosili 797,4 miliona EUR ili 12,9 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 117,6 miliona ili 17,3 odsto u odnosu na planirane.

U odnosu na uporedni period prošle godine, veći su 202,4 miliona EUR ili 34 odsto.

„U posmatranom periodu zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod ostalih prihoda, prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i donacija i transfera“, navodi se izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-april.

Izdaci budžeta su za period januar-april ove godine iznosili 684,2 miliona EUR ili 11,1 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 105,3 miliona ili 13,3 odsto, dok su u odnosu na isti prošlogodišnji period veći 43,3 miliona ili 6,8 odsto.

Ove sedmice su ojačale akcije Elektroprivrede 20,9 odsto na 5,2 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 1,9 odsto na 1,09 EUR i Plantaže 1,4 odsto na 24,03 centa.

Gubili su Izbor Bar 20 odsto na 0,16 centi, Crnogorski Telekom 2,9 odsto na 1,7 EUR, Luka Kotor 2,7 odsto na 7,3, Jugopetrol 0,6 odsto na 12,9 i Marina Bar 0,5 odsto na 2,19 EUR.

Luka Kotor je prošlu godinu završila sa prihodom od 4,16 miliona EUR i bruto profitom od 1,45 miliona EUR, najvećim u dosadašnjem poslovanju kompanije, saopštili su njeni predstavnici.

„Luka Kotor je, prema svim pokazateljima izvještaja o poslovanju i o radu Odbora direktora, prošlu godinu završila najboljim ikad ostvarenim poslovnim rezultatima kompanije u većinskom vlasništvu Opštine“, navodi se u saopštenju kompanije.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Luka Bar 57 centi i Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR.

Akcija Trenda je koštala 5,3 centa.

Ove sedmice je saldirana transakcija kojom je država od Atlas banke u stečaju kupila 197 akcija Montenegroberze, po cijeni od 600 EUR po dionici.

Vrijednost transakcije je iznosila 118,2 hiljade EUR, a procentualno učešće akcija u blok trgovini u ukupnom broju dionica Montenegroberze je iznosilo 5,7924 odsto.

“U skladu sa članovima 102 i 107 Zakona o tržištu kapitala, Ministarstvo finansija i Atlas banka u stečaju dostavili su obavještenje Montenegroberzi o akcionaru koji je prešao prag od pet odsto”, navodi se u saopštenju Montenegroberze.

Ove sedmice je i Vlada odlučila da Institut “Simo Milošević” pomogne sa 600 hiljada EUR, u vidu finansijske injekcije, kako bi se premostila trenutna teška situacija u tom preduzeću.

To će se izvršiti u vidu uplate avansa Fonda za zdravstveno osiguranje prema Institutu, posebno u uslugama rehabilitacije u ovoj godini.

Pored toga, premijer Dritan Abazović saopštio je da su ekonomski parametri trenutno bolji nego ikad, otkako se prati statistika.

On je dodao da bi oni koji su najavljivali negativan scenario trebalo da se izvine zbog toga.

„Naši ekonomski parametri u ovom trenutku su nikad bolji što se Crne Gore tiče, otkad je metrike i otkad se pravi statistika. Treba sačuvati taj tempo“, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

