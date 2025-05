Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je u aprilu ostvaren suficit budžeta u iznosu od 54,9 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je blago na 1.170,75 poena, a MONEX jedan odsto na 17.550,08 bodova.

Promet je porastao više od deset puta i iznosio je 171,99 hiljada EUR.

Rasle su akcije Crnogorskog Telekoma 1,7 odsto na 2,34 EUR, Jugopetrola blago na 15 EUR, a Hipotekarne banke neznatno na 9,55 EUR.

Trgovano je i dionicama Crnogorskg elektropenosnog sistema, ulcinjske Solane i Montenegroberze na 1,2 EUR, odnosno 1,46 EUR i 615 EUR. Akcije Poslovno logističkog centra Morača sedmicu su završile na pet EUR, Instituta Igalo na 58 EUR, Lovćen osiguranja na deset EUR, Ulcinjske rivijere 7,95 EUR i HTP Albartos na 13 EUR.

Trgovano je i dionicama Port of Adrie, Plantaža i Luke Bar, koje su u petak koštale 26 centi, odnosno 18,1 cent i 33 centa. Otrantkomerc je sedmicu završio na 49 centi, a Željeznička infrastruktura na 2,83 centa.

Iz Ministarstva finansija u petak je objavljeno da je ostvareni suficit budžeta u aprilu 21,6 odsto premašilo plan, te da fiskalni pokazatelji ukazuju na pozitivne trendove. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca iznosili su 897,5 miliona EUR ili 11,3 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 4,2 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine.

“Gotovo sve glavne kategorije prihoda budžeta bilježe rast, kako u odnosu na prošlogodišnji period, tako i u odnosu na plan”, kazali su iz Ministarstva.

Porez na dobit preduzeća u posmatranom periodu iznosio je 191 milion EUR, što je 6,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine, odnosno dva miliona EUR iznad plana.

Budžetski rezultat bolji je od očekivanog i kada je u pitanju porez na dohodak građana, koji je iznosio 30,9 miliona EUR, a izvjesni su i pozitivni efekti podsticanja dinamične ekonomske aktivnosti i smanjenja neformalne ekonomije. Naime, sa povećanjem minimalnih i prosječnih zarada, naplata indirektnih poreza značajno je porasla, tako da su prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza u prva četiri mjeseca ostvarili veliki rast u odnosu na posmatrani period prethodne godine, i to gotovo 48 miliona EUR u ukupnom iznosu.

Skupština je ove sedmice trebalo da odlučuje o predlogu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ali je sjednica prekinuta.

Parlament bi, kako je najavljeno, trebalo u utorak da nastavi sa radom.

Skupština je krajem aprila po hitnom postupku usvojila zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE, ali je crnogorski predsjednik, Jakov Milatović, potpisao samo onaj o ekonomskoj saradnji. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina vraćen parlamentu na ponovno odlučivanje.

Milatović je ove sedmice, nakon MICEB konferencije u Budvi, apelovao na poslanike da, povodom Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, ne glasaju u suprotnosti sa državnim interesom.

On je pozvao poslanike da pročitaju argumentaciju zbog koje je zakon vratio na ponovno odlučivanje, poručivši da on nije u skladu sa državnim interesima Crne Gore.

Milatović je na konferenciji kazao da reforme pravosuđa, javne uprave i regulatornih tijela moraju biti ne samo tehničke, već suštinske i otporne na svaki politički i partijski pritisak, te da su snažne institucije preduslov održivog ekonomskog razvoja.

“To nije samo evropski zahtjev – to je preduslov za zdravu ekonomiju”, rekao je Milatović na otvaranju MICEB konferencije, koju je organizovao Ekonomski fakultet.

Ovu sedmicu obilježio je i zvanični početak gradnje luksuznog hotelsko-rezidencijalnog kompleksa Porta Rai Beachfront Hotel & Residences na Velikoj plaži u Ulcinju.

Iza tog prestižnog projekta stoje dvije međunarodne grupacije, Karisma Hotels & Resorts i Dobrov & Family Group, koje ulažu 170 miliona EUR direktnih investicija, dok se ukupni ekonomski efekat projekta procjenjuje na impresivnih 278 miliona EUR u narednih deset godina.

Već u prvoj fazi gradiće se dio hotelskih sadržaja, rezidencijalne jedinice i prateća infrastruktura. Završetak cjelokupne izgradnje planiran je za 2029. godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS