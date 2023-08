Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa običježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,8 odsto na 1.037,81 poen, a MONEX 1,3 odsto na 15.191,33 boda.

Promet je iznosio 43,4 hiljade EUR i bio je tri puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema 18,2 odsto na 1,3 EUR i Jugopetrola jedan odsto na 12,5 EUR. Oslabile su dionice Luke Bar, neznatno na 50 centi, dok su akcije Robne kuće Nikšićanka i Ulcinjske rivijere ostale na prošlosedmičnom nivou od jedan EUR, odnosno četiri EUR.

Trgovano je akcijama ulcinjske Solane, Marine Bar i Lovćen insvesta, koje su u petak koštale 1,03 EUR, odnosno 2,8 EUR i 2,7 EUR. Dionica Luka Kotor je radnu sedmicu završila na osam EUR, Jadran ribe na 13,03 EUR, a Centroputa na četiri centa.

Trgovano je i akcijama fondova, pa je Trend u petak koštao 5,5 centi.

Sedmicu je obilježila informacija da su zaposleni u Institutu “Simo Milošević” u utorak primili junsku platu.

Vršilac dužnosti direktora Instituta, Savo Marić, kazao je da je zarada obezbijeđena od uplata Fonda zdravstva za njihove usluge.

“Tih 330 hiljada EUR nije avansna uplata, već smo to zaradili”, objasnio je Marić i dodao da čeka da vidi kako će biti uplaćena pozajmica od 600 hiljada EUR, koju im je odobrio Odbor direktora Elektroprivrede.

Marić je rekao i da bi, u slučaju uplate 600 hiljada EUR, mogli da isplate neke povjerioce i izbjegnu blokadu računa, koja je u toj ustanovi česta.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je ove sedmice da je u svim vidovima smještaja u Crnoj Gori tokom prvih šest mjeseci registrovano 878,02 hiljade turista.

On je dodao da je to 40,53 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

“Prema preliminarnim podacima Monstata, to je 16,56 odsto više u odnosu na isti period rekordne 2019. godine”, napisao je Đurović na svom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

Početkom sedmice objavljena je informacija da su poreski inspektori u periodu od 1. maja do 20. avgusta obavili 3,62 hiljade provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika, kao i da je naplaćeno skoro 700 hiljada EUR novčanih kazni.

„Utvrđene su nepravilnosti kod 315 poreskih obveznika i po tom osnovu je izdato 410 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1,29 miliona EUR“, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina.

Utvrđene nepravilnosti se odnose na neevidentiranje prometa robe i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara na zakonom propisan način, neobračunavanje ili nepravilno obračunavanje poreza na dodatu vrijednost (PDV), neprijavljivanje zaposlenih i obavljanje djelatnosti bez prethodno izvršene opšte poreske registracije.

Krajem sedmice je najavljena je mogućnost novog rasta maloprodajnih cijena goriva u Crnoj Gori, deseti put od početka godine.

Prema postojećem odnosu cijena naftnih derivata na međunarodnim berzama i kursa dolara i eura, očekuje se da obje vrste benzina poskupe po tri centa, a dizel jedan cent. Tako bi nova cijena benzina BMB 98 iznosila 1,69 centi za litar, a BMB 95 bi koštao 1,65 centi. Nova cijena eurodizela iznosila bi 1,52 centa.

