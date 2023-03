Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno formiranje antinflacione korpe od 25 osnovnih namirnica kao odgovor na njihovo poskupljenje i visoku stopu inflacije.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX ojačali su blago na 1.031,54 poena, odnosno 14.727,24 boda.

Promet je iznosio 35,12 hiljada EUR i bio je oko 11 odsto manji od prošlosedmičnog.

Ojačale su akcije Elektroprivrede 2,8 odsto na 5,06 EUR i Crnogorskog Telekoma 1,3 odsto na 1,62 EUR, dok su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema neznatno oslabile na 99,78 centi.

Nepromijenjene su u odnosu na prethodnu sedmicu bile akcije Jugopetrola, Luke Bar i Port of Adrie, koje su u petak koštale 12,6 EUR, odnosno 76 centi i 31,5 centi.

Ove sedmice je trgovano i dionicama Ulcinjske rivijere, Sveti Stefan hotela i Zetatransa, koje su na kraju sedmice koštale 3,8 EUR, odnosno 3,73 EUR i 95,2 centi.

Trgovano je i dionicama Eurofonda, koje koštaju 0,14 centi.

Sedmicu je obilježila informacija da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kao odgovor na problem rasta cijena osnovnih životnih namirnica i visokih stopa inflacije, u saradnji sa predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca dogovorilo višemjesečnu akciju pod nazivom Stop inflaciji, koja podrazumijeva formiranje takozvane antiinflacione korpe.

Predviđeno je da nove, snižene cijene u skladu sa dogovorom o antiinflacionoj korpi stupe na snagu u utorak.

Iz Ministarstva je objašnjeno da je saradnja ostvarena sa Volijem, Mercatorom, Lakovićem, Domaćom trgovinom-Aroma i Francom.

Antiinflaciona korpa formirana je tako da sadrži najmanje po jedan artikal iz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda. Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda obavlja sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa Ministarstvom. Trgovačka marža u maloprodaji ne treba da bude iznad pet odsto, dok je u veleprodaji takođe limitirana na pet odsto.

Trgovac je u obavezi da vodi evidenciju o vrstama, cijenama i zaračunatim maržama na pojedinačne artikle koji ulaze u strukturu antiinflacione korpe i na zahtjev Ministarstva iste dostavi na uvid. Trgovci imaju mogućnost da prošire listu proizvoda koji ulaze u sastav antiinflacione kopre, formiraju cijene prema postignutom dogovoru i o tome vode adekvatnu evidenciju, ali ne mogu skraćivati listu proizvoda.

Trgovac, takođe, može mijenjati artikle u okviru iste vrste proizvoda u zavisnosti od raspoloživosti i zaliha, na mjesečnom nivou. Artikli će biti obilježeni na poseban način, a Ministarstvo će obezbijediti odgovarajuću promotivnu kampanju trgovaca koji pristupe tom sistemu snižavanja cijena.

Opšti uslovi za izbor proizvoda su da artikal ne smije biti pri isteku roka, ne smije imati manjkavosti niti bilo kakva oštećenja, niti smije biti lošijeg kvaliteta od prosječnog kvaliteta proizvoda određene vrste.

Iz Prave Crne Gore ocijenili su da je najavljeno formiranje antinflacione korpe dobar potez, ali ne i dovoljan, jer se njime smanjuju cijene samo određenih proizvoda, dok ostale cijene ostaju visoke.

Iz Prave su kazali da se na spisku od 25 proizvoda koji ulaze u antiinflacionu korpu ne nalaze brašno, so i ulje, koji ulaze u sastav većine prehrambenih proizvoda, kao ni hljeb.

Oni smatraju da su trgovački lanci do sada koristili ekonomsku situaciju da pljačkaju građane preko neopravdanog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i tako produbili ekonomsku krizu u Crnoj Gori.

Ovu sedmicu obilježila je i vijest da je Credit Suisse banka, druga najveća u Švajcarskoj, tražila hitan zajam do 54 milijarde USD od centralne banke kako bi povećala likvidnost nakon što su joj dionice pale 24 odsto u srijedu, kada je njen najveći ulagač rekao da ne može ponuditi više finansijskih sredstava pomoći.

Švajcarska, uprkos što uživa visok ugled kada su u pitanju njene banke, nema mnogo mehanizama za pozivanje pojedinačnih bankara na odgovornost za loše upravljanje, za razliku od nekih drugih finansijskih centara, poput Velike Britanije gdje se viši menadžeri mogu suočiti s kaznenim sankcijama.

Švajcarska Socijaldemokratska stranka (SP), druga po veličini stranka u donjem domu parlamenta, pozvala je na istragu kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za krizu.

Nakon spašavanja konkurentske banke UBS prije 15 godine, previranja u Credit Suisse ponovno su istakla slabe tačke finansijske stabilnosti Švajcarske, ali ona ostaje najveći svjetski centar za upravljanje bogatstvom.

Financijski sektor čini oko devet odsto švajcarskog bruto domaćeg proizvoda i zapošljava 5,5 odsto radne snage.

U poslovnom izvještaju za prošlu godinu, Credit Suisse navodi da interna kontrola finansijskog izvještavanja do 31. decembra prošle i 2021. godine, nije bila efikasna, kao ni kontrola i postupci objave.

