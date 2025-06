Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je prodato skoro 75 odsto akcija crnogorske Hipotekarne banke za 74,98 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 0,07 odsto na 1.180,2 poena, a MONEX 0,3 odsto na 17.692,85 bodova.

Promet je iznosio 84,14 hiljade EUR, što je 2,4 puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Luke Bar 9,6 odsto na 33 centa i Crnogorskog Telekoma blago na 2,27 EUR, dok su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) pale četiri odsto na 1,2 EUR.

Trgovano je i dionicama TPC „Ražnatović“, Sveti Stefan hotela i UTIP Crna Gora, koje su na kraju sedmice koštale na 12,78 EUR, odnosno 5,5 EUR i 40 centi.

U ponedjeljak je na Montenegroberzi prodato 74,9 odsto akcija Hipotekarne banke AIK grupi srpskog biznismena Aleksandra Kostića. Cijena akcije iznosila je 9,77 EUR, dok je ukupno podato 7,67 miliona dionica.

Iz AIK grupe su kazali da preuzimanjem Hipotekarne banke, neto aktiva grupe dostiže deset milijardi EUR i da ostaju fokusirani na dalje širenje u regionu. Oni su objasnili da se kupovinom akcija finalizuje proces sticanja koji je započet u decembru prošle godine, kada je grupa potpisala ugovor o kupovini 7,62 miliona dionica te vodeće crnogorske banke.

„Nakon dobijanja neophodnih regulatornih odobrenja od Centralne banke (CBCG) i Agencije za zaštitu konkurencije, kao i ispunjenja svih uslova za zaključenje transakcije, ugovor je realizovan po cijeni od 9,77 EUR po akciji”, navodi se u saopštenju.

Dionica Hipotekarne banke porasla je na sedmičnom nivou 2,3 odsto na 9,77 EUR.

Ministar finansija Novica Vuković je krajem sedmice, na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, saopštio da crnogorska ekonomija na početku ove godine bilježi povoljnu dinamiku ekonomske aktivnosti, dok je ekonomski rast u skladu sa očekivanjima Ministarstva finansija.

„Realni ekonomski rast u prvom kvartalu iznosio je 2,5 odsto, što je iznad rasta u EU i eurozoni“, kazao je Vuković na konsultativnom saslušanju na temu Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i uticaj na finansijsku održivost.

On je, poređenja radi, kazao da je ekonomija EU na godišnjem nivou porasla 1,6 odsto.

„To je u skladu sa očekivanjima Ministarstva finansija, budući da globalne i evropske ekonomije usporavaju, pa je Međunarodni monetarni fond (MMF) u posljednjem izvještaju korigovao rast za brojne države. Globalne ekonomske neizvjesnosti se moraju odraziti i na Crnu Goru imajući u vidu snažnu trgovinsku i investicionu povezanost sa EU i državama regiona“, objasnio je Vuković.

Sedmicu je obiljeđila informacija da je, prema prvoj procjeni Eurostata, BDP po stanovniku, prema standardu kupovne moći, u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio 54 odsto prosjeka EU.

Iz Monstata je saopšteno da je od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći (SKM) zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva puta iznad prosjeka EU, i iznosi 242 odsto evropskog prosjeka. Bugarska se nalazi na najnižem nivou sa 66 odsto prosjeka EU.

Vuković je sredinom sedmice, odgovarajući na poslanička pitanja, kazao da je od decembra 2020. godine do danas ukupno vraćeno preko 2,7 milijardi EUR starih dugova, dok je 1,5 milijardi vraćeno u mandatu ove Vlade.

On je dodao da je pred Vladom istorijski izazov – vratiti dugove koji su nastali prije 2020. godine i sanirati finansijske posljedice prethodnih politika i osigurati fiskalnu stabilnost države.

Vuković je, između ostalog, naveo da je deficit budžeta u periodu od 2011. do 2020. godine prosječno iznosio preko pet odsto, a javni dug rastao od 45,5 odsto u 2011. godini na 105,3 odsto BDP-a u 2020. godini, odnosno u nominalnom iznosu sa 1,5 milijardi na 4,4 milijarde EUR.

Ove sedmice je manjinski akcionar Vektra Boke, Ellena Group, podnijela krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora Milana Popovića, stečajnog upravnika Radojice Grbe, predsjednika i člana Odbora direktora Radovana Samardžića i Vladimira Ćovića i sekretara Ranka Grbavca.

Razlog je zaključenje, kako smatraju u Ellena Group, štetnog ugovora iz ličnog interesa, a čime je firma oštećena za preko 1,6 miliona EUR.

U saopštenju se navodi da je za 120 dana rada, Popović oštetio firmu za 1,66 miliona EUR.

„Prikrivao je zaključenje štetnog ugovora više od dva mjeseca od člana Odbora direktora Slobodana Đokića i manjinskog akcionara Ellena Group, a u vezi sa firmom Ton Car iz Podgorice, za izdavanje parkinga hotela Tamaris na tri godine, sa godišnjim zakupom u iznosu od 30,25 hiljada EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV). Iako je Parking servis dao bolju ponudu, koja bi donijela Vektra Boki neto prihod od preko 300 hiljada EUR na godišnjem nivou”, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice je akcionarima Crnogorskog Telekoma počela isplata dividende za prošlu godinu, u bruto iznosu 12 centi po akciji.

Iz kompanije su objasnili da je na redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 5. juna, odlučeno da se dio dobiti ostvarene u finansijskoj prošloj godini u iznosu od 5,48 miliona EUR, isplati akcionarima kao dividenda, odnosno bruto iznos od 12 centi po akciji.

“Bruto iznos dividende po akciji je 12 centi, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica u skladu sa važećim propisima”, navodi se u saopštenju.

