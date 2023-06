Rast indeksa i neznatan pad prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i neznatan pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Svjetska banka (SB) zadržala prognoze rasta crnogorske ekonomije.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,2 odsto na 1.045,12 bodova, a MONEX 1,7 odsto na 15.082,77 poena.

Promet je iznosio 89,79 hiljada EUR i bio je 2,4 odsto manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Plantaža 22,4 odsto na 29,4 centa i Izbora Bar 18,8 odsto na 0,19 centi. Gubile su dionice Jugopetrola 4,7 odsto na 12,3 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 2,8 odsto na 1,06 EUR.

Akcije Crnogorskog Telekoma, Poslovno logističkog centra Morača i Luke Bar nijesu mijenjale vrijednost i u petak su koštale 1,7 EUR, odnosno četiri EUR i 57 centi.

Trgovano je i dionicama Instituta crne metalurgije, Odrđavanja željezničkih voznih sredstava i Novog Prvoborca, koje su na kraju trgovanja vrijedile 45 centi, odnosno 85 centi i 7,74 centa.

Ove sedmice je trgovano i akcijama fondova, Trenda i Eurofonda, koje koštaju 5,3 centa, odnosno 0,37 centi.

Svjetska banka, u novom izvještaju objavljenom krajem sedmice, nije mijenjala prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu i narednu godinu. U izvještaju o globalnim ekonomskim izgledima, u koji je agencija Mina-business imala uvid, crnogorska ekonomija bi u ovoj godini trebalo da ojača 3,4 odsto, a u narednoj 3,1 odsto.

SB je tolike stope rasta Crnoj Gori prognozirala i u januarskom izvještaju.

Rast crnogorske ekonomije bi 2025. godine trebalo da iznosi 2,9 odsto.

SB je u izvještaju ocijenila da je globalni rast naglo usporen i da rizik jača, između ostalog, zbog povišenih globalnih kamatnih stopa.

“Predviđa se da će se globalni rast usporiti sa 3,1 odsto u prošloj godini na 2,1 odsto u ovoj”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu SB.

Ovu sedmicu je obilježila i odluka Vlade da da saglasnost za vanredno usklađivanje penzija od 2,95 odsto, pa će, uz redovno, ukupan iznos povećanja primanja za najstariju populaciju iznositi nešto ispod devet odsto.

Za vanredno usklađivanje će biti potrebno 9,6 miliona EUR, koje će Ministarstvo finansija, iz tekuće budžetske rezerve, prebaciti u budžet Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, kazao je na sjednici Vlade da su dobili saglasnost od Ministarstva finansija, pa će, pored redovnog usklađivanja koje je oko pet odsto, imati i vanredno od 2,95 odsto.

Povećanje se odnosi na majske penzije, koje će se isplaćivati u drugoj polovini juna. S obzirom na to da prosječna penzija iznosi preko 370 EUR, one će u prosjeku biti povećane oko 30 EUR.

Sedmicu je obilježio i dvosatni protest zaposlenih u Institutu Igalo, koji su u četvrtak blokirali trajektni prelaz Kamenari-Lepetane zbog neispunjenih obećanja Vlade.

Blokada je, kako su objasnili, posljedica nezadovoljstva odnosom Vlade i nadležnih ministarstava prema Institutu, kao i uplate avansa od samo 600 hiljada EUR iako je traženo 1,25 miliona.

Radnici traže isplatu zaostalih zarada, usvajanje kolektivnog ugovora, kao i rješenje pitanja održivo poslovanje Instituta, kako bi se izbjegla dalja neizvjesnost oko isplate zarada.

Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma odlučio je krajem sedmice da kompletna neto dobit kompanije u prošloj godini, od 2,35 miliona EUR, bude isplaćena akcionarima na ime dividende. Slično je i kod akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), kojima će biti isplaćena bruto dividenda u ukupnom iznosu od 8,2 miliona EUR.

Na Skupštini akcionara je predloženo da se po osnovu ostvarene dobiti u prošloj godini, koja iznosi 20,3 miliona EUR, isplati bruto dividenda akcionarima CGES-a u ukupnom iznosu od 8,2 miliona, a da se preostali dio, kao neraspoređena dobit, akumulira sa dobiti iz prethodnih godina, što su dioničari jednoglasno prihvatili

Ove sedmice je objavljeno i da je ukupan promet na Montenegroberzi u maju iznosio 361,8 hiljada EUR i bio 21,81 odsto viši u odnosu na april. Promet je na godišnjem nivou bio niži 98,53 odsto, navedeno je u biltenu berze.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS