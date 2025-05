Rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, najviše u tehnološkom sektoru, jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Microsofta i Meta Platformsa.

Dow Jones indeks ojačao je 0,21 odsto na 40.752 boda, dok je S&P 500 porastao 0,63 odsto na 5.604 poena, a Nasdaq indeks 1,52 odsto na 17.710 bodova.

Rast S&P 500 indeksa osmi dan zaredom zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima većine kompanija iz sastava tog indeksa, prenosi Hina.

Zahvaljujući takvim rezultatima, cijena dionice Mete porasla je više od dva odsto, a Microsofta više od tri odsto, pa su tehnološki i komunikacioni sektor predvodili po rastu cijena.

„Lijepo je vidjeti da je tržište poraslo zahvaljujući zaradama kompanija, a da su špekulacije o carinama bile u drugom planu. Osvježavajuće je, za promjenu, malo razgovarati o rezultatima kompanija i ekonomskim pokazateljima”, rekao je portfolio menadžer u firmi Villere & Co, Lamar Villere.

I dok su poslovni rezultati kompanija iznad očekivanja, ekonomski podaci su slabi.

U srijedu je objavljeno da je američka ekonomija u prvom tromjesečju neočekivano pala prvi put u tri godine.

Novi podaci pokazuju i da je prošle sedmice porastao broj otkaza radnicima, dok je PMI indeks proizvodnog sektora u aprilu dodatno pao.

To su prvi pokazatelji uticaja carinskog rata, koji Vašington vodi s ostatkom svijeta, na ekonomiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS