Rast finansijskih indikatora u godini rekordnih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijski rezultati Crnogorskog Telekoma u prošloj godini odražavaju stabilne poslovne trendove, uz pozitivne pomake u maloprodajnom i veleprodajnom segment, saopšteno je iz te telekomunikacione kompanije.

“Prihodi su porasli 7,5 odsto u odnosu na 2023, dostigavši 90,4 miliona EUR, dok operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i bez posebnih uticaja, iznosi 32,1 milion EUR, što predstavlja rast od 6,5 odsto u odnosu na uporedni period”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu kompanije.

Za Crnogorski Telekom je, kako su kazali, prošla godina bila i godina rekordnih investicija, sa uloženih 20 miliona EUR u unapređenje mreže, tehnoloških platformi i korisničkog iskustva.

“Kontinuirana ulaganja i fokus na širenje mobilne mreže i optimizaciju njenih performansi učvrstili su lidersku poziciju kompanije u pokrivenosti 5G i 4G signalom u Crnoj Gori. Danas 5G mreža Crnogorskog Telekoma pokriva preko 90 odsto stanovništva, dok je dostupnost 4G signala na visokom nivou od 98 odsto populacije”, rekli su iz kompanije.

Iz Telekoma su saopštili da su neprekidna ulaganja u razvoj 5G i 4G mreže, kao i uvođenje tehnoloških inovacija, doprinijeli visokom stepenu zadovoljstva korisnika Crnogorskog Telekoma u odnosu na konkurenciju.

Telekom je rokom prošle godine zabilježio i rast korisničke baze u ključnim segmentima, pri čemu je najizraženiji porast na optičkoj mreži i u mobilnoj telefoniji, uz pozitivne rezultate i u TV i širokopojasnim servisima.

Kada je u pitanju optička mreža, broj korisnika porastao je 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su kontinuirana ulaganja omogućila proširenje optičke mreže za dodatnih deset hiljada domova, čime je ukupna pokrivenost dostigla 143 hiljada domova.

U sektoru mobilne telefonije, zahvaljujući stabilnim performansama 5G i 4G mreže i visokom zadovoljstvu korisnika, postpaid baza porasla je šest odsto, što potvrđuje trend stabilnog rasta i jaku tržišnu poziciju.

Broj korisnika mobilnog interneta takođe je povećan šest odsto u odnosu na 2023.

Telekom je godinu završio sa rastom broja širokopojasnih priključaka od 1,3 odsto, dostigavši 85 hiljada korisnika, dok je TV korisnička baza porasla 2,2 odsto.

Prethodna godina bila je važna za razvoj strateških projekata koji su, kako tvrde u kompaniji, dodatno učvrstili poziciju Crnogorskog Telekoma kao lidera u industriji i postavili temelje za budući rast.

IP transformacija usmjerena na proširenje kapaciteta i optimizaciju mreže, cloudifikacija centralnog dijela mreže i razvoj i širenje 5G i optičke mreže, upućuju na snažnu razvojnu orijentaciju Telekoma u pravcu održavanja, ali i nadilaženja EU standarda u dijelu mrežnih performansi i kvaliteta servisa.

“Pored toga, u segmentu korisničke usmjerenosti, Magenta Moments program, sa više od 89 hiljada aktivnih korisnika i 300+ partnera, pozicionirao je Telekom kao jednog od vodećih aktera u segmentu korisničkih programa povoljnosti i benefita u Crnoj Gori, svega godinu nakon lansiranja”, rekli su iz kompanije.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić je, sumirajući rezultate prošlogodišnjeg poslovanja kompanije, kazao da rastu u ključnim segmentima poslovanja, ali da vodeći indikatori, koji garantuju stabilnost za naredni period, jeste njihova investiciona usmjerenost, vrijedna 20 miliona u prošloj godini.

“Crnogorski Telekom nije samo infrastrukturni provajder, već katalizator pozitivnih privrednih kretanja. Naša ulaganja u telekomunikacionu infrastrukturu visokih EU standarda stvaraju temelje za privlačenje stranih investitora, otvaranje novih radnih mesta i doprinos opštem ekonomskom razvoju”, rekao je Udovičić.

Prema njegovim riječima, iza Crnogorskog Telekoma stoji snaga, vrijednosti i znanje Deutsche Telekom grupe, koja je i ove godine pozicionirana kao najvredniji telekomunikacioni brend u svijetu.

“Zato i pomijeramo granice, postavljamo trendove u tehnološkom smislu, otvaramo po opštu javnost važne teme, uvodimo napredne servise i kao Regionalni ESG lider brinemo o životnoj sredini i zajednici – na kraju, naši korisnici to prepoznaju i nagrađuju“, poručio je Udovičič.

Crnogorski Telekom, kao jedini telekomunikacioni operator kotiran na Montenegroberzi, ostvario je u prošloj godini promet od 1,83 miliona EUR, čime je pozicioniran među najtrgovanijim akcionarskim društvima, što upućuje na povjerenje investitora.

Kompanija je nastavila pozitivan trend rasta vrijednosti svojih akcija u prošloj godini.

“Kombinovani efekat rasta cijene akcije i isplaćene dividende pozicionirao je akcije Crnogorskog Telekoma kao atraktivnu investicionu opciju, naročito u poređenju sa prinosima na štednju u komercijalnim bankama”, objašnjeno je u saopštenju.

Dodatno, Telekom je tokom prošle godine izdvojio tri miliona EUR za program otkupa vlastitih akcija. Ovaj program dodatno reflektuje povjerenje kompanije u dugoročnu održivost i vrijednost njenih akcija.

