Rast dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je prošle sedmice, druge zaredom, jer su nešto popustile trgovinske napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine i jer su smanjeni izgledi za rez kamatnih stopa američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,45 odsto, na 100,04 boda.

Pritom je kurs eura skliznuo 0,6 odsto, na 1,1295 USD, prenosi SEEbiz.

Američka valuta je ojačala i prema japanskoj, 0,9 odsto, pa je njena cijena dostigla 144,95 jena (JPY).

U većem dijelu aprila dolar je bio pod snažnim pritiskom zbog carinskog rata SAD-a s najvećim trgovinskim partnerima, posebno s Kinom.

Međutim, u posljednje dvije sedmice trgovinske napetosti između dvije najveće svjetske privrede ponešto popuštaju, pa se dolar djelimično oporavio.

Nakon niza poziva američkih zvaničnika, Peking je polovinom prošle sedmice poručio da razmatra mogućnost trgovinskih pregovora.

Analitičari očekuju da će pregovori biti dugi i neizvjesni, ali i to je, kažu, bolje nego nastavak carinskog rata koji bi nanio velike štete i jednoj i drugoj privredi.

Polovinom sedmice ojačale su špekulacije da će Fed uskoro početi smanjivati kamatne stope kako bi podstakao rast privrede.

Naime, objavljeno je da je američka privreda u prvom tromjesečju neočekivano pala prvi put nakon tri godine, dok je PMI indeks proizvodnog sektora u aprilu dodatno pao.

Međutim, špekulacije o smanjenju kamata Feda nešto su oslabile u petak, kada je objavljeno da je u SAD-u u aprilu broj zaposlenih porastao 177 hiljada. To je manje nego mjesec prije, ali više nego što se očekivalo.

Tako se sada procjenjuje da postoji 50 odsto izgleda da će Fed u junu smanjiti kamate 0,25 postotnih bodova, dok su prije izvještaja o zapošljavanju ti izgledi iznosili 60 odsto.

