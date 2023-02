Rast dionica uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica snažno porasle, jer se ulagači nadaju da će izvještaj o potrošačkim cijenama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji će biti objavljen danas, pokazati da inflacija i dalje popušta.

Dow Jones ojačao je 1,11 odsto na 34.246 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,15 odsto na 4.137 poena, a Nasdaq indeks 1,48 odsto na 11.891 bod.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a pale su samo u energetskom sektoru, prenosi Hrportfolio.

Najviše su porasle cijene u informatičkom sektoru, u prosjeku 1,8 odsto.

Među najvećim dobitnicama bila je dionica Mete, sa skokom cijene oko tri odsto, nakon napisa u medijima da ta krovna kompanija Facebooka priprema novu rundu otpuštanja kako bi smanjila troškove poslovanja.

To je podstaklo cijeli tehnološki sektor, pa su cijene dionica Applea, Amazona, Nvidie i Microsofta porasle između jedan i tri odsto.

Osim toga, ulagači se nadaju povoljnom izvještaju o potrošačkim cijenama, odnosno inflaciji u SAD-u.

U anketi Reutersa, analitičari u prosjeku očekuju da su potrošačke cijene u januaru porasle 0,5 odsto na mjesečnom nivou. Na godišnjem bi rast cijena mogao iznositi 6,2 odsto, dok je u decembru prošle godine iznosio 6,5 odsto.

Ulagači se nadaju da bi inflacija ubuduće mogla slabiti brže nego što se očekuje, što bi navelo i američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) da uskoro prekine ciklus povećanja kamata.

Na tržištu novca trenutno se procjenjuje da će konačna kamata, odnosno kamata na kojoj bi Fed završio proces povećanja cijene novca, do jula dostići 5,1 odsto.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija. Oko 69 odsto kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su do sada objavile izvještaje, ostvarilo je u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju veću dobit nego što se očekivalo.

No, analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija na godišnjem nivou pale oko tri odsto.

Uprkos snažnom skoku indeksa, na tržištu vlada oprez, na što ukazuje obim trgovanja koji je bio znatno ispod prosjeka.

Na američkim berzama vlasnika je zamijenilo oko 9,5 milijardi dionica, dok je prosječni obim u prethodnih 20 dana iznosio 11,9 milijardi.

I na evropskim su berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,83 odsto na 7.947 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,58 odsto na 15.397 poena, a pariski CAC 1,11 odsto na 7.208 bodova.

