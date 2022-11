Rast depozita posljedica smanjene privredne aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast depozita u posljednje dvije godine nije rezultat rasta povjerenja u bankarski sektor već, prije svega, nemogućnost da preduzeća novac plasiraju na produktivniji i profitabilniji način, saopštila je direktorica Instituta za strateške studije i projekcije (ISSP), Jadranka Kaluđerović.

Ona je kazala Pobjedi da analiza podataka o depozitima ukazuje na to da su se u posljednje vrijeme povećali i depoziti stanovništva, ali posebno privrede, odnosno preduzeća.

“Ukoliko posmatramo ranije trendove zaključujemo da su depoziti stanovništva već u 2015. godini premašili iznos od jedne milijarde EUR, dok je sa depozitima privrede to bio slučaj tek prošle godine. Konstantan rast depozita stanovništva može ukazivati na nisku sklonost riziku, kao i nedostatak ideja i mogućnosti za profitabilna ulaganja”, rekla je Kaluđerović.

Ona smatra da je rast depozita preduzeća prvenstveno posljedica smanjenje privredne aktivnosti zbog pandemije koronavirusa, ali i nestabilnih geopolitičkih dešavanja.

“Smanjenje privredne aktivnosti, a time i mogućnosti za investicije, odnosno ulaganja, doveli su do toga da je novac ostao na računima u bankama i nije upotrijebljen za stvaranje nove vrijednosti u privredi”, objasnila je Kaluđerović.

Ona je podsjetila da već duži period stanovništvo i privreda pokazuju značajan nivo povjerenja u bankarski sektor, što je očekivano s obzirom na stabilne performanse bankarskog sistema.

“Zahvaljujući tome, banke u Crnoj Gori se i oslanjaju na domaće depozite kao na glavni izvor finansiranja kredita. Međutim rast depozita, kojeg smo svjedoci posljednje dvije godine, nije rezultat rasta povjerenja u bankarski sektor već prije svega namogućnosti da preduzeća svoj novac plasiraju na produktivniji i profitabilniji način. Tome u prilog govori i nepromijenjena struktura depozita u kojoj još uvijek depoziti po viđenju imaju mnogo veći udio nego oročeni depoziti”, navela je Kaluđerović.

Ona smatra da od toga kako će se razvijati ekonomski uslovi zavisi da li će u narednom periodu doći do nastavka rasta štednje.

“Ukoliko oni budu povoljni za investiranje, onda možemo očekivati smanjenje depozita po osnovu povećanja investicija. Takođe, ukoliko oni budu izrazito negativni može se povećati tražnja za gotovim novcem u slučaju neizvjesnosti, a to takođe može značiti smanjenje depozita”, objasnila je Kaluđerović.

Ona je kazala da nastavak rasta cijena može dovesti do toga da se novac povlači iz banaka da bi se jednim dijelom uložio u nešto što može sačuvati njegovu vrijednost.

“Od toga koji će od ovih trendova biti prisutni zavisiće i trend kretanja depozita, ali se čini izvjesnim da će se stope rasta depozita smanjivati”, rekla je Kaluđerović.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), ukupni depoziti u crnogorskim bankama na kraju septembra su dostigli gotovo pet milijardi EUR, od čega se na štednju građana odnose 2,32 milijarde, dok depoziti preduzeća iznose 2,64 milijarde EUR.

Oročeni depoziti iznose 881,2 miliona EUR i predstavljaju 17,74 odsto ukupnih, a oni po viđenju 3,88 milijardi EUR ili 78,22 odsto ukupnih. Sredstva na escrow računu iznose 200,7 miliona EUR i čine 4,04 odsto ukupnih depozita.

Od ukupnih depozita stanovništva, na nerezidenate se odnosi 709,6 miliona EUR.

Oročeni depoziti stanovništva predstavljaju 24,69 odsto ukupnih depozita stanovništva, a oni po viđenju 75,2 odsto. Sredstva na escrow računu čine svega 0,11 odsto ukupnih depozita stanovništva.

U odnosu na kraj prethodne godine, ukupni depoziti bilježe rast od 18,21 odsto. Depoziti rezidenata su porasli 10,96 odsto, dok kod nerezidenata bilježe pad od 4,14 odsto.

Građani i preduzeća najviše štede u Crnogorskoj komercijalnoj banci, gdje se nalaze depoziti vrijedni 1,24 milijarde EUR. U Hipotekarnoj banci se nalaze depoziti vrijedni 715,8 miliona EUR, u NLB-u 679 miliona, Universal Capitalu 484,6 miliona, Erste 462,6 miliona, Adriatic 353,13 miliona, Zapad banci 279,89 miliona, Lovćen 274,97 miliona, Prvoj 268,24 miliona, Addiko 160,6 miliona i Zirat banci 47,38 miliona.

