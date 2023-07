Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima na 82 USD budući da su tijesno snabdijevanje i kineska najava podsticaja ekonomiji potisnuli u drugi plan očekivano podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša za 91 cent i iznosila je 81,98 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,05 USD višoj cijeni, od 78,12 USD, prenosi SEEbiz.

Rast cijena nafte odražava sve tješnje snabdijevanje, s obzirom na smanjenu saudijsku proizvodnju i istovremeno blago jačanje sezonske ljetne potražnje za benzinom i mlaznim gorivom, objašnjavaju u bilješci analitičari Citi Researcha.

Uz smanjeno snabdijevanje, analitičari ističu i nove kineske podsticaje ekonomiji koji su potisnuli u drugi plan očekivano podizanje kamatnih stopa u SAD-u i eurozoni.

Kineska državna agencija za planiranje u ekonomiji predstavila je u ponedjeljak mjere koje bi trebalo da podstaknu privatna ulaganja u infrastrukturu i dodala da će ojačati i finansijsku potporu za privatne projekte.

Tržišni učesnici očekuju da će Peking upotrijebiti ciljane mjere kako bi podržao posustalu ekonomiju, što će vjerojatno povećati potražnju za naftom.

Ulagači su već uračunali u cijene procjenu da će američki Fed i Evropska centralna banka (ECB) na ovosedmičnoj sjednici podići kamatne stope za četvrtinu procentnog boda.

Podignuti troškovi zaduživanja već su zakočili ulaganja i ojačali dolar, što poskupljuje naftu za kupce s ostalim valutama i koči potražnju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 71 cent, na 81,99 USD.

