Rast budžetskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) je u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila bruto naplatu prihoda od 599,2 miliona EUR, što je 5,4 miliona više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Rast naplate rezultat je više faktora, uključujući povećanje stepena fiskalne discipline, podsticanja dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, primjene mjera prinudne naplate i sankcionisanja nelegalnog poslovanja”, saopštili su iz PU.

Iz PU su naglasili da će se u ljetnjoj turističkoj sezoni intenzivirati operativne aktivnosti u svim segmentima nadležnosti, sa ciljem obezbjeđenja stabilnog priliva budžetskih sredstava.

Naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) iznosila je 167 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu 27 miliona, ili 19 odsto više.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica, u periodu od 1. januara do 30. aprila naplaćeno je 192 miliona EUR, što je 12,6 miliona, ili sedam odsto više u odnosu na lani.

Po osnovu doprinosa, naplaćeno je 127,4 miliona EUR, što je 55 miliona, ili 30 odsto manje od naplate u uporednom periodu prošle godine.

“I pored činjenice da je izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od 1. oktobra prošle godine snižena stopa doprinosa za PIO, PU je ostvarila trend rasta ukupnih budžetskih prihoda”, precizira se u saopštenju.

Doprinosi na teret oiguranika umanjeni su sa 15 odsto na deset odsto, a doprinosi na teret poslodavca sa 5,5 odsto na nula odsto, odnosno ukupno opterećenje po osnovu doprinosa za PIO je za sve kategorije obveznika deset odsto.

