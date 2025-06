Rast broja turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema posljednjim podacima lokalne Turističke organizacije, boravi 5,55 hiljada turista.

Od toga su 5,51 hiljada strani, a samo 39 domaći gosti. U poređenju s prošlom godinom, turistički promet bilježi rast od dva odsto, dok je u odnosu na 2019. godinu zabilježen skok od značajnih 19 odsto.

Privatni smještaj i dalje prednjači kao najpopularniji vid boravka, koji je izabralo čak 4,51 hiljadu gostiju, od čega je svega dvoje domaćih. U ovom segmentu zabilježen je rast od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na 2019. povećanje čak 20 odsto, prenosi Radio Tivat.

Hoteli su ugostili ukupno 955 turista, od čega je 918 stranih i 37 domaćih. Iako je to šest odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, u poređenju s 2019. godinom zabilježen je rast od 11 odsto.

Kampovi i odmarališta bilježe skroman broj posjeta: svega četiri gosta boravila su u kampovima, dok je u odmaralištima zabilježeno 85 posjetilaca. Svi gosti u ovim kategorijama su strani turisti. U odnosu na prethodnu godinu, nije zabilježen rast.

Kada je riječ o strukturi gostiju, najbrojniji su turisti iz Srbije, 32,17 odsto. Slijede gosti iz Rusije 26,2 odsto, Turske 7,13 odsto, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine.

Značajan broj dolazaka zabilježen je i iz Ukrajine, Azerbejdžana, Njemačke, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Podaci jasno ukazuju na rastući trend interesovanja za individualni smještaj, naročito među gostima iz regiona, s posebnim akcentom na turiste iz Srbije i Rusije.

