Rast broja turista u Tivtu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 3,81 hiljada turista, što je osam odsto više u odnosu na isti period prošle godine, pokazali su posljednji podaci.

To je 11 odsto više u poređenju s istim danom 2019. godine, koja se često koristi kao referentna godina, prenosi Radio Tivat.

Takođe, turistički promet na tivatskoj rivijeri bilježi pozitivan trend uoči glavne sezone.

Privatni smještaj ostaje najpopularniji izbor gostiju, čak 3,15 hiljada turista odlučilo se za ovu vrstu smještaja, od čega su gotovo svi strani državljani.

U odnosu na prethodnu godinu, broj gostiju u privatnom smještaju porastao je devet odsto, dok je u poređenju sa 2019. godinom zabilježen rast od čak 31 odsto.

Hoteli takođe bilježe rast. Trenutno u njima boravi 660 gostiju, što je povećanje od osam odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Od ukupnog broja turista, čak 3,8 hiljada su strani gosti, dok je domaćih tek 15, što jasno potvrđuje da strani posjetioci i dalje imaju ključnu ulogu u ukupnom turističkom prometu na području Tivta.

U strukturi gostiju prednjače turisti iz Rusije, a slijede ih posjetioci iz Srbije, Turske i Velike Britanije. U manjem broju prisutni su i turisti iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Njemačke, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

